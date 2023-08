Neymar déménage à Barcelone, il porte les cartons

Dans : PSG.

Malgré des intérêts aux Etats-Unis et en Arabie Saoudite, Neymar a dans l’idée de rejoindre le FC Barcelone en cas de départ du PSG cet été. Il a déjà ses partisans en Catalogne.

Même si au Barça, tout le monde n’est pas d’accord à 100 % sur l’intérêt de faire revenir Neymar, la tendance est clairement à ce que le club blaugrana tente le tout pour le tout afin de recruter le n°10 du Paris Saint-Germain. Joan Laporta est un grand partisan de l’international brésilien et voit en lui le joueur idéal pour compenser le départ d’Ousmane Dembélé… au PSG. Sur le principe, Barcelone et Neymar sont donc d’accord pour reprendre leur collaboration brutalement stoppée en juillet 2017 après le transfert le plus cher de l’histoire du football, payé par le Paris Saint-Germain.

ORIOL ROMEU RETURNS TO BARÇA! 💙❤️ pic.twitter.com/2l3HKvnA2j — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2023

Financièrement, le deal est complexe car si sur le plan salarial, il sera toujours possible de s’arranger entre les deux parties, le Barça est dans le rouge et n’aura pas les moyens de payer un gros transfert au champion de France en titre. Dans l’attente qu’une solution soit trouvée -ou pas-, le vestiaire barcelonais se fait son avis sur la question. Et pour la nouvelle recrue Oriol Romeu, il est clair qu’un transfert de Neymar en Catalogne serait une excellente nouvelle pour la compétitivité du Barça.

Le capitaine du Barça prend position

« Au sujet de Neymar, tous les joueurs qui contribuent à renforcer l’effectif sont les bienvenus. Nous verrons si le club décide d’opter pour lui ou pour une autre option » a commenté le milieu de terrain du FC Barcelone face aux médias avant le match contre Getafe en Liga. « Il y a un bel équilibre entre les jeunes joueurs, les plus expérimentés. Les jeunes ont faim, l’entraîneur veut avoir beaucoup de possession. C’est important d’avoir un équilibre défensif et d’aider les joueurs créatifs à s’exprimer » a par ailleurs commenté le nouvel homme de l’ombre de Xavi au Barça, qui adorerait faire le travail de besogneux pour mettre Neymar dans les meilleures conditions au Camp Nou d’ici quelques semaines.

« Oui, je suis enthousiaste parce qu'en fin de compte, c'est un ancien coéquipier qui est un ami et avec qui j'ai vécu beaucoup de bonnes choses pendant de nombreuses années. Lorsqu'il était dans l'équipe, ce sont les meilleures années que j'ai vécu dans l'équipe première du Barça, nous avons tout gagné. Je suis sûr qu'il nous apporterait beaucoup, mais en fin de compte, ce n'est pas moi qui décide », a de son côté confié Sergi Roberto, capitaine du club catalan. Reste à voir si cela sera le cas un jour, cela signifierait que contre toute attente, le PSG et Barcelone ont trouvé un accord pour le transfert de l’international auriverde.