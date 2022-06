Neymar braque le PSG : 200 millions pour partir !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'en peut plus de Neymar, et le Brésilien consent désormais à partir. Ses conditions sont énormes.

Annoncé parfois du côté de Manchester United, puis de Newcastle, Neymar intéresse du beau monde en Premier League. Toutefois, c’est la piste menant à Chelsea qui prend de l’épaisseur ces derniers jours, avec plusieurs indices laissant à penser que le meneur du jeu du PSG pourrait rejoindre la formation londonienne. Il y a tout d’abord bien évidemment la volonté du club parisien de se défaire d’un joueur au contrat encombrant, et inversement proportionnel à son apport sur le terrain. Ce désir de Nasser Al-Khelaïfi finit par peser dans l’esprit de Neymar, qui pour la première fois se dit qu'il pourrait bien quitter le PSG si on le pousse dehors, l’ancien prodige de Santos aimant surtout être adulé dans les équipes où il évolue.

Ensuite, la volonté du PSG de se séparer de Neymar est telle, que cela débouche sur des discussions surréalistes. Le père de Neymar, qui est encore son représentant dans certains domaines même si les relations entre les deux hommes sont assez froides, a rencontré les dirigeants parisiens. Le but était de savoir ce que le clan du Brésilien était prêt à étudier pour quitter Paris, alors qu’il a encore un contrat longue durée et un salaire de 40 ME par an. Sans surprise, le Paris SG risque de payer longtemps cette prolongation du printemps dernier. El Pais affirme ainsi que le père du « Ney » est prêt à accepter un départ de son fils si ce dernier touche 200 millions d’euros de la part du champion de France. Une somme qui correspond à ses salaires jusqu’à la fin de son engagement avec le PSG. Mieux, le journal espagnol assure que le clan du Brésilien aurait reçu l’assurance que, si un club ne parvenait pas à s’aligner sur ses 40 millions d’euros annuels, le Qatar devrait, par un moyen ou un autre, régler la différence pour que son salaire ne baisse pas jusqu’en 2027.

Thiago Silva pousse Neymar à Chelsea

Il reste donc à savoir jusqu’à quel point est prêt à aller Nasser Al-Khelaïfi pour se défaire du bling-bling Neymar dans les semaines à venir. En tout cas, il y a un club qui est sur les dents pour rafler la mise si la situation devenait instable : c’est Chelsea. Le nouveau propriétaire Todd Boehly rêve d’une recrue flamboyante pour ses premiers mois à la tête des Blues. Un rêve contagieux, puisque Thiago Silva, ancien défenseur central du PSG parti chercher le titre européen à Chelsea, a tout simplement invité le Ney à traverser la Manche. « Neymar doit aller à Chelsea. Si cela arrive, ce sera pour le meilleur. Pour l'instant, je ne suis au courant de rien, mais j'espère que cela se concrétisera » a livré l’international brésilien sur le média UOL, à propos de son compatriote poussé vers la sortie. Un message qui a le don de faire hésiter Neymar, qui se pose actuellement des questions sur son avenir, lui qui n’a rassuré personne au PSG en annonçant qu’il n’aurait probablement pas la motivation nécessaire pour aller jusqu’au Mondial 2026.