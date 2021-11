Neymar blessé, le PSG s’est encore fait avoir !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Blessé lors du premier match avec le Brésil, Neymar est plus qu'incertain pour les prochains matchs du PSG. Le club francilien peut encore l'avoir mauvaise.

Qui dit trêve internationale dit souvent galère pour le Paris Saint-Germain. Lionel Messi s’est rendu en Argentine pour y disputer deux matchs alors qu’il était encore blessé au moment de partir de France. De son côté, Neymar a rejoint le Brésil avec une nette amélioration de sa forme physique, mais il est revenu plus tôt que prévu, avec une blessure. Touché aux adducteurs, le numéro 10 du PSG a été critiqué pour son absence de sérieux, et notamment des pas de danse et une soirée festive alors qu’il venait de déclarer forfait pour le dernier match face à l’Argentine. Revenu donc à Paris, l’ancien barcelonais a passé des examens et si le verdict officiel n’est pas tombé, l’optimisme n’est pas de mise. Sa présence face à Nantes est jugée comme très incertaine, et il n’est pas non plus dit que Neymar sera apte pour le match face à Manchester City, en Ligue des Champions mercredi prochain.

Selon RMC, la tendance est clairement à faire l’impasse sur le match contre Nantes, histoire de se reposer un maximum et de tenter le coup contre le champion d’Angleterre. Avec toujours le risque d’une éventuelle rechute, et surtout que Neymar, qui n’arrive décidément pas à enchainer les matchs, ne soit pas au top de sa forme après 10 jours sans jouer ni s’entrainer. La prudence annoncée du staff médical brésilien n’aurait finalement pas vraiment eu lieu, et il s’avère surtout que Neymar n’était pas en capacité physique de jouer contre l’Argentine. Aucun ménagement donc, et le PSG, même s’il ne peut absolument rien faire contre ça, constate une nouvelle fois les dégâts sur ses stars après la trêve internationale. Seule bonne nouvelle, Kylian Mbappé est en grande forme, comme il l’a montré avec l’équipe de France.