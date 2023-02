Neymar a raison, le PSG a recruté des « baltringues »

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Critiqués pour leurs récentes performances, Neymar et Lionel Messi ne sont pas les seuls responsables de la crise au Paris Saint-Germain. Pour l’ancien Parisien Mickaël Madar, le problème vient surtout des joueurs recrutés ces dernières années.

Neymar ne s’est pas écrasé face à Luis Campos. Après la défaite à Monaco (3-1) le week-end dernier, le milieu offensif du Paris Saint-Germain a eu un échange musclé avec le conseiller football. Le Brésilien, qui estime que le groupe n’est pas suffisamment compétitif, n’a pas hésité à critiquer le recrutement du Portugais. Un avis partagé par d’autres cadres, mais aussi par Mickaël Madar, persuadé que Neymar et Lionel Messi ne peuvent pas s’exprimer dans ces conditions.

❗️ Neymar a eu le sentiment d’être envoyé au casse-pipe contre Monaco au sein d'une équipe remodelée et pas au niveau d'un tel rendez-vous.



Lors de son altercation avec Campos, il ne s’est pas privé pour dire tout le mal qu’il pense de son recrutement. 💥



(L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 18, 2023

« Quand tu as joué avec Iniesta, Xavi et Busquets, et que là tu joues avec Danilo, Soler et Verratti, excusez-moi, mais ce n’est pas la même, a comparé le consultant dans les colonnes du Parisien. Et quand on est au stade, on s’en rend encore mieux compte que devant sa télé : les ballons n’arrivent pas, les mecs ne se projettent pas, tu n’as pas de soutien… Dès que tu leur donnes le ballon devant, ils sont obligés de se démerder et d’essayer de faire un exploit. »

Les milieux du PSG prennent cher

La faute, selon lui, à un manque de talent chez les milieux parisiens. « Vitinha, tu ne sais pas d’où il vient, a lâché l’ancien Parisien. Verratti est à la casse depuis je ne sais pas combien de temps. Il joue quatre matchs sur dix à chaque fois parce qu’il est blessé, donc il n'est jamais au top physiquement. Après, Danilo, c’est un gentil garçon mais bon voilà. Zaïre-Emery, c’est un jeune. Tu as pris Soler, il ne met pas un pied devant l’autre. Ruiz, il ne sait pas faire une passe vers l’avant. »

« Donc, je veux bien que Neymar et Messi ne soient pas bons mais il faut leur mettre des joueurs de foot à côté. Là, ils jouent avec des baltringues ! Pour jouer à Valence ou je ne sais pas où, pas de problème. Mais pas dans des équipes qui veulent gagner la Ligue des Champions », a critiqué Mickaël Madar en ciblant le recrutement du Paris Saint-Germain sur plusieurs années.