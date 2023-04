Navas remet la zizanie au PSG !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'apprête à vivre un mercato estival très agité. Parmi les joueurs dont l'avenir n'est pas encore assuré : Keylor Navas, actuellement prêté à Nottingham Forest.

A Paris, on se rapproche doucement mais sûrement du onzième titre de l'histoire du club en Ligue 1. La victoire ce samedi soir contre le RC Lens a fait beaucoup de bien aux Franciliens, du moins d'un point de vue comptable. Le PSG compte 9 points d'avance sur le RC Lens au soir de la 31e journée de Ligue 1. Une fois le titre sécurisé, les champions de France en titre auront les yeux tournés vers le mercato estival. Et les chantiers ne manqueront pas. Si des arrivées sont attendues, il faudra aussi gérer les départs et certains retours de prêts. Parmi les joueurs encore dans le flou, on peut citer Keylor Navas. Prêté à Nottingham Forest jusqu'à la fin de la saison, le Costaricien espère bien avoir encore sa chance la saison prochaine au PSG.

Navas a encore le PSG dans le coin de sa tête

"Je me sens capable de gagner la Ligue des Champions avec le PSG" 🏆



Prêté à Nottingham Forest, Keylor Navas n'exclut pas un retour à Paris 🗣#NFOMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/4K2HsgRpbS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 16, 2023

Lors d'un entretien accordé à Canal+, le portier n'a pas caché son envie de continuer à évoluer au plus haut niveau. Et le message envoyé à Gianluigi Donnarumma est plutôt clair... « Je me sens capable de jouer dans n'importe quelle équipe. Et on verra, dans le futur, ce qu'il se passe. J'ai encore un an de contrat avec Paris. Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG. Quand j'y étais, on a eu l'opportunité. On a été en finale alors que le club ne l'a jamais atteinte. Cela me motive car je peux avoir de nouveaux défis », a notamment indiqué Keylor Navas, qui sera en fin de contrat au PSG en juin 2024. Difficile de croire cependant que la direction francilienne redonne une chance à l'ancien joueur du Real Madrid, âgé de 36 ans et qui connait une saison délicate, que ce soit avec le PSG ou Nottingham Forest. Son départ permettrait en plus au club de la capitale d'alléger un peu plus sa masse salariale. Mais en attendant, avec Gigio Donnarumma, Paris n'arrive pas à passer le cap des 1/8e de finale de la Ligue des Champions et les supporters comme les dirigeants l'ont bien remarqué.