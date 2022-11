Navas est chaud pour claquer la porte du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas ne bénéfice pas d’une rotation des gardiens cette saison.

L’an passé, Mauricio Pochettino avait pris le pari d’une rotation des gardiens entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Cette stratégie n’avait pas vraiment fait l’unanimité et au moment crucial, le gardien italien s’est déchiré en Ligue des Champions face au Real Madrid, la faute peut-être à un manque de confiance à force d’être mis en concurrence avec Keylor Navas. Dès sa nomination au PSG, Christophe Galtier a ainsi pris le pari d’installer Donnarumma en gardien n°1. Un choix de plus en plus contesté face aux erreurs de l’ancien gardien de l’AC Milan tandis que Keylor Navas, excellent à chaque fois qu’il a été titulaire dans la capitale française, ronge son frein sur le banc des remplaçants. A en croire le média espagnol Don Balon, cette situation risque de ne plus s’éterniser encore très longtemps.

Keylor Navas à l'Olympiakos cet hiver ?

Non pas car Christophe Galtier a l’intention de relancer Keylor Navas mais parce que selon le média espagnol, le départ de l’ancien gardien du Real Madrid est de plus en plus probable à court terme. Lassé par cette situation alors qu’il estime être encore compétitif du haut de ses 34 ans, Keylor Navas envisage de plus en plus sérieusement un départ du Paris Saint-Germain. L’été dernier, Naples était tout proche de s’offrir l’international costaricien, mais le dossier n’avait finalement pas abouti. Cet hiver, c’est un courtisan plus surprenant qui pourrait rafler la mise : l’Olympiakos. Le club grec a de gros moyens financiers comme il l’a prouvé l’été dernier avec les recrutements de James Rodriguez et de Marcelo. Un troisième ancien du Real Madrid pourrait donc poser ses valises en Grèce en la personne de Keylor Navas. Reste maintenant à voir si financièrement, le deal sera possible mais à priori, le PSG ne retiendra pas son gardien n°2. Nul doute par ailleurs que ce départ ferait le plus grand bien à Gianluigi Donnarumma, lequel voit l’ombre de Keylor Navas au-dessus de lui en permanence à Paris.