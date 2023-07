Nasser Al-Khelaïfi sommé de lâcher 200 millions d’euros ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Pigeon Saint-Germain existe toujours aux yeux de Naples, qui force Nasser Al-Khelaïfi à lâcher 200 millions d'euros pour recruter Victor Osimhen.

Considéré pendant longtemps comme le très bon payeur du football européen en raison des prix mis sur la table pour recruter, le PSG essaye de se défaire de cette étiquette. Mais il n’y parvient clairement pas, en raison de ses difficultés à attirer des joueurs majeurs au sommet de leur carrière, et des résultats européens qui ne sont pas à la hauteur, en plus d’une Ligue 1 qui ne fait pas vraiment rêver à l’étranger. Si Sergio Ramos et Lionel Messi ont récemment signé, c’était aussi parce qu’il s’agissait de joueurs poussés dehors par leur club, aussi prestigieux soit-il. Cet été, il a encore fallu débourser plus de 60 ME, un montant supérieur à sa clause libératoire, pour s’offrir le milieu de terrain uruguayen Manuel Ugarte.

Aurelio de Laurentiis fanfaronne devant le PSG

Des prix qui n’aident pas le PSG à négocier quand il s’agit de l’attaquant tant désiré. Actuellement, Luis Campos essaye d’aller chercher ce fameux numéro 9. Et les offres se multiplient, à l’image de celles pour Harry Kane et Victor Osimhen. Mais dans le cas de l’ancien lillois, faire craquer Naples semble impossible. Surtout que le truculent président Aurelio De Laurentiis s’amuse beaucoup de l’intérêt du PSG, et demande même en personne à Nasser Al-Khelaïfi de doubler sa précédente offre, qui était de 100 ME. « J'espère qu'Osimhen portera notre maillot la saison prochaine, mais s'il ne le fait pas, un joueur très fort arrivera qui pourra le remplacer. Quoi qu'il en soit, je pense que Victor restera encore un an. Le seul club qui pourrait encaisser, c'est le PSG. Si Al Khelaifi veut payer environ 200 millions, nous attendrons et évaluerons… », a livré le président de Naples, sur SportMediaSet.

L’idée n’est probablement pas de monter aussi haut pour le Paris SG, qui ne peut toutefois pas terminer l’été sans attaquant. Et Naples n’étant pas du genre facile en affaires, il ne sera probablement pas possible d’aviser pendant le mois d’août pour aller chercher le Nigérian. En tout cas, le PSG sait ce qui l’attend s’il revient avec une seconde offre pour Osimhen. Contrairement à son attaquant, le champion d’Italie n’avance pas masqué et affiche ses ambitions de réaliser l’un des plus gros transferts de l’histoire pour lâcher son buteur. Le Qatar ne l’entend probablement pas de cette oreille, même s’il faudra bien un joueur offensif pour compenser le départ de Lionel Messi et l’absence de Neymar qui s’annonce encore plus longue que prévue.