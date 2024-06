Nasser Al-Khelaïfi accusé de tuer le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera l'un des clubs à suivre cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale veut néanmoins revoir sa politique avec les joueurs recrutés.

Le PSG va démarrer un nouveau cycle sans Kylian Mbappé. Le joueur français est officiellement devenu un joueur du Real Madrid ce lundi. Luis Enrique a probablement anticipé les choses et a déjà des idées en tête pour renforcer son effectif. Idem pour Luis Campos. Les deux hommes devront d'ailleurs se mettre d'accord afin de ne pas se tirer dans les pattes. Mais l'objectif commun est clair : recruter des joueurs en devenir et des joueurs désireux de se mouler au collectif. Le PSG ne veut plus recruter de grandes stars après les expériences pas toujours concluantes Neymar Jr et Kylian Mbappé. Une stratégie de Nasser Al-Khelaïfi qui ne fait néanmoins pas l'unanimité. Ce n'est pas Romain Beddouk qui dira le contraire.

Le nouveau projet du PSG, attention au crash

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste a pesté contre les plans du président parisien, pas en adéquation avec ce que représente Paris selon lui. « On y a toujours droit à la petite interview de Nasser Al-Khelaïfi entre fin mai et début juin dans laquelle il y a une punchline à ressortir. (...) Souvent c'est en fonction de la tendance de la fin de saison. Cette saison, c'est une confirmation de tendance. Il a dit que la star était le collectif. Oui, c'est une évidence si les hiérarchies sont respectées. Mais je mets de la nuance. J'aime pas cette démagogie d'opposer le concept de collectif et celui de stars. (...) Elles peuvent être insérées et c'est au club de faire le nécessaire. C'est en plus une méconnaissance du PSG. Le PSG, ce sont les stars, de sa création aux années Canal à QSI. Les réussites ont été diverses mais on ne les compte plus. Essayer de changer ça, c'est essayer de changer l'identité du PSG », a notamment indiqué Romain Beddouk, qui veut des actes plus que des mots pour relancer une nouvelle ère à Paris. Aux champions de France de jouer alors que les pistes annoncées pour rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain sont déjà nombreuses.