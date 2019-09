PSG : Cette recrue à zéro euro est un vrai mystère

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain, qui s’est séparé cet été de son équipe réserve, a forcément perdu beaucoup de jeunes joueurs.

Dans le même sens, très peu de jeunes éléments sont arrivés au PSG, qui ne possède plus qu’une équipe de U19 afin de jouer la Youth League et la Gambardella, en plus de son championnat. Néanmoins, Mitchel Bakker (à gauche sur la photo) a posé ses valises à Paris cet été, confirmant l’accord trouvé six mois plus tôt pour sa venue. Ce latéral issu de l’Ajax Amsterdam a été intronisé par son représentant Mino Raiola, qui cherche toujours à avoir pignon sur rue au Camp des Loges. A 19 ans, certains ont déjà des matchs de Ligue des Champions dans les jambes au sein du club néerlandais. Ce n’est pas le cas de Bakker, qui n’a jamais disputé une rencontre en équipe première de l’Ajax, et risque de connaître le même sort à Paris.

En effet, le gaucher est également considéré comme le cinquième arrière droit du club francilien, derrière Meunier, Dagba, Kehrer et donc Mbe Soh, qui lui a été préféré mercredi face à Reims. Récemment, Thomas Tuchel a fait savoir que le jeune défenseur néerlandais n’était pas encore prêt pour le haut niveau, et cela ne devrait pas changer selon L’Equipe, pour qui personne ne pleure ce départ à l’Ajax. « Une manière diplomatique de dire qu'il n'est pas certain de pouvoir compter sur lui un de ces jours ? Pas impossible si l'on en croit les jugements sur le jeune garçon dans son pays », a livré le quotidien sportif, pour qui il s’agit donc plutôt d’un coup de Mino Raiola pour rester dans les papiers du PSG, plutôt que d’une véritable arrivée pour l’avenir.