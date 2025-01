Naples est KO, Conte annonce Kvaratskhelia au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déjà convoité par le Paris Saint-Germain l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia avait été retenu par Naples. L’entraîneur italien Antonio Conte espérait convaincre son ailier sur la durée. Mais quelques mois plus tard, l’international géorgien reste déterminé à rejoindre le Paris Saint-Germain. Lassé, le technicien abandonne.

Le Paris Saint-Germain touche au but. Comme indiqué par la presse italienne ces dernières heures, le club de la capitale est bien parti pour s’offrir Khvicha Kvaratskhelia. Naples s’était catégoriquement opposé au départ de son ailier l’été dernier. Malgré la persévérance des Parisiens, le président napolitain Aurelio De Laurentiis avait respecté la demande de son coach Antonio Conte, déterminé à conserver l’international géorgien. Mais la première partie de saison est passée et Khvicha Kvaratskhelia n’a toujours pas changé d’avis.

La déception de Conte

Le milieu offensif de 23 ans, qui discutait d’une prolongation avec ses dirigeants, reste déterminé à rejoindre le Paris Saint-Germain. Cet hiver, Antonio Conte a donc fini par craquer et par accepter son départ. « On parle d'un joueur important. L'été dernier j'en ai parlé avec le président et j'ai voulu avoir quelques certitudes techniques en exigeant la confirmation de certains joueurs importants, a expliqué l’entraîneur du Napoli ce samedi en conférence de presse. Même si lui et d’autres joueurs avaient demandé à être vendus, j’y ai travaillé et j’ai réussi à garder ceux que je voulais. »

PSG : 75 millions pour Kvaratskhelia lundi prochain, Naples va céder https://t.co/0FvWhzB7QU — Foot01.com (@Foot01_com) January 11, 2025

« Kvara a demandé à être vendu, a-t-il avoué. Je suis déçu, je l'ai pris comme un coup de tonnerre et je fais un pas en arrière. Je ne voudrais pas qu'il pense un jour que, s'il reste, je l'ai enchaîné ici. Je l'ai fait l'été dernier en pensant le convaincre de la qualité du projet mais visiblement je n'y suis pas parvenu. Nous perdons un joueur important. » D’après le journaliste Gianluca Di Marzio, le transfert de Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain pourrait atteindre les 70-75 millions d’euros. Le prix peut varier en fonction de la présence de Milan Skriniar dans le deal.