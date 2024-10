Dembélé star de l’équipe, la déchéance du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ousmane Dembélé est la cible de vives critiques après le match nul du PSG contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions et Walid Acherchour ne manque pas à l’appel pour taper sur l’attaquant français.

Arme offensive numéro 1 du Paris Saint-Germain cette année, Ousmane Dembélé est le joueur qui doit permettre au club de la capitale de régler au plus vite des matchs abordables comme celui de mardi face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions. L’attaquant de l’Equipe de France a cependant fait preuve d’une trop grande maladresse pour mettre à l’abri l’équipe de Luis Enrique. Maladroit en première mi-temps, Ousmane Dembélé a manqué deux énormes occasions, à moins de dix mètres du but néerlandais. A ce niveau, un tel manque d’efficacité n’est tout simplement pas tolérable pour Walid Acherchour.

Les tops et les flops de PSG-PSV https://t.co/APOJ7PLPzv — Foot01.com (@Foot01_com) October 22, 2024

Sur Winamax, le consultant n’a pas épargné l’ancien ailier du FC Barcelone et quand il se souvient du standing du Paris SG il y a encore quelques années avec un joueur comme Angel Di Maria à ce poste d’ailier droit, il y a de quoi avoir mal à la tête si l’on est supporter du PSG. « Ousmane Dembélé, il a 28 ans. Ne parlons pas de Cavani, Ibrahimovic, Neymar ou Mbappé. Parlons juste de Di Maria qui était souvent deuxième ou troisième homme dans le projet du PSG, qui était très sous-coté. On a eu Di Maria au Paris Saint-Germain, et aujourd’hui tu as Ousmane Dembélé, tu vois sa première mi-temps contre le PSV. Ce PSV de Boscagli, Di Maria le massacre au petit déjeuner ! » s'est emporté le consultant, avant de conclure en enfonçant Dembélé.

Dembélé, la terrible comparaison avec Di Maria

« A la 30e minute, ce match tu dois le liquider quand tu as le standing de Dembélé. Aujourd’hui, ce joueur est ton numéro 1 alors que Di Maria il y a trois ans était ton numéro 4. Ce n’est quand même pas normal. Je ne vais pas aller plus loin en parlant de joueurs comme Lavezzi, mais j’y pense. Les joueurs qui jouent aujourd’hui dans cette équipe, s’ils avaient été au PSG il y a quatre ans, ils joueraient seulement au Campus ! » a lancé énervé celui qui intervient tous les week-end sur DAZN, et qui attend beaucoup plus d’Ousmane Dembélé devant les buts dans ces affiches de Ligue des Champions. Difficile de donner tort à Walid Acherchour sur ce point, tant l’international français a vendangé face au PSV mardi soir au Parc des Princes.