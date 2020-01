MU : Vers un retour fracassant de ce pestiféré du PSG

Dans : PSG.

Une révolution est en cours à Manchester United, où le grand dirigeant Ed Woodward est ciblé par les critiques. Avec l’arrivée par la grande porte d’Antero Henrique en toile de fond.

Arrivé en 2017 avec un incroyable été qui avait permis au PSG de faire signer Neymar et Kylian Mbappé, Antero Henrique a longtemps été considéré comme le génie capable de faire grandir Paris. Mais progressivement, les bons coups sur le marché des transferts se sont faits rares, et ce sont même les bides qui se sont enchainés. Entre Jesé, Lassana Diarra, Thilo Kehrer et surtout Leandro Paredes pour finir, les supporters et les dirigeants parisiens ont perdu confiance en l’ancien manitou du FC Porto, parti par la petite porte du PSG pour laisser la place à Leonardo à l’été 2019.

Cela n’empêche visiblement pas le dirigeant d’être toujours très apprécié dans des grands clubs européens, puisque Manchester United pense sérieusement à lui comme recruteur en chef, annonce TMW. A 51 ans, Henrique continue de jouir d’un réseau impressionnant et a récemment été sollicité par l’Inter Milan et le club chinois de Shanghai. A Manchester United, Ed Woodward est sous le feu des critiques après de nombreux recrutements très onéreux qui n’ont pas porté leurs fruits, à l’image d’Alexis Sanchez. Mais surtout, les supporters n’ont pas digéré le fait de voir Manchester United se rater totalement sur Erling Haaland, qui a signé pour le Borussia Dortmund pour une somme plutôt modique. Le coup de grâce qui pourrait faire le bonheur d’Antero Henrique.