MU envoie balader un PSG en pleine détresse

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dans sa quête d'un attaquant axial, le PSG explore toutes les pistes, y compris le très en forme Marcus Rashford. Ce dernier n'a toujours pas prolongé à MU, mais le club anglais est d'une fermeté absolue.

Un an après la vaine quête d’un buteur et notamment le refus de Robert Lewandowski, le PSG remet ça. Les mêmes complications sont de mise pour trouver un attaquant finisseur et capable de peser sur les défenses, ce qui pourrait changer le visage de l’attaque parisienne. Les pistes menant à Harry Kane ou Victor Osimhen sont complexes, et n’offrent aucune garantie quant à leur finalisation. Le plan B se nomme désormais Dusan Vlahovic, mais là encore, les discussions avec la Juventus ne sont pas encore à un stade bien avancé. Résultat, Luis Campos est bien obligé de tenter d’autres options, et il s’est dirigé vers un joueur que Nasser Al-Khelaïfi apprécie particulièrement, et qui a souvent été annoncé dans les alentours du PSG.

Manchester United n'a aucun doute, et l'explique au PSG

Il s’agit de Marcus Rashford, qui n’a plus qu’un an de contrat et sort d’une solide saison avec Manchester United. Malgré des recrutements ambitieux, les Red Devils sont encore loin de jouer les premiers rôles en Premier League, et la Ligue des Champions s’est disputée sans eux la saison dernière. Une situation qui taraude l’attaquant anglais, très performant pendant la dernière Coupe du monde et désireux de franchir un cap dans sa carrière. Sa priorité est de rester à Manchester United, où il est très bien implanté et un titulaire indiscutable. Mais la perspective de signer au PSG est aussi quelque chose d’alléchant, avec un contrat XXL et une collaboration avec Kylian Mbappé qui pourrait être explosive.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester United (@manchesterunited)

C’est pourquoi le PSG est venu aux renseignements pour un joueur qui sera libre en juin 2024, et qui pourrait donc être à un carrefour aux yeux de son club. En cas de non-prolongation, à l’image de ce qui se passe à Paris avec Mbappé, un transfert ne serait pas à exclure. Mais The Athletic explique que MU a déjà donné sa réponse à Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi pour cet été, à savoir qu’il n’y avait aucun doute à Old Trafford sur le fait que Marcus Rashford allait prolonger, et ce jusqu’en 2028. Même si cette fameuse prolongation est annoncée depuis des mois, elle est évidente aux yeux des dirigeants anglais, qui n’envisagent pas une seule seconde une autre issue et rembarrent donc le PSG sans sourciller. Une autre piste à oublier, même si les Parisiens gardent certainement cette réponse en tête si jamais les choses devaient évoluer dans les prochaines semaines.