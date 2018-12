PSG : L'UEFA refait le coup, et va rendre fou Nasser Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Décidément, l’UEFA aime faire tourner en bourrique le Paris Saint-Germain.

Le dossier du fair-play financier n’en finit plus d’être ralenti par des reports ou des jugements repoussés, et ce n’est pas mieux en ce qui concerne la surveillance de ses tribunes. Les incidents du match face à l’Etoile Rouge de Belgrade, qui date tout de même du 3 octobre dernier, devaient être jugés ce vendredi par l’instance européenne. Le PSG craignait des sanctions à l’encontre de ses tribunes pour des incidents qui ont eu lieu dans et aux abords proches du Parc des Princes, avec la possibilité que cela touche le prochain 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions.

Mais une fois encore, l’UEFA ne va pas rendre son verdict le jour prévu. Selon L’Equipe, l’inspecteur disciplinaire a demandé un délai pour poursuivre son enquête sur les incidents, ce qui empêche la commission de discipline de trancher. La décision pourrait tomber le 10 janvier 2019, ce qui réduit bien évidemment les chances du PSG de se retourner en cas de décision qui ne conviendrait pas à Nasser Al-Khelaïfi. Même si Paris commence à être habitué, il serait peut-être que l’UEFA gère en temps et en heure des dossiers qui trainent depuis désormais plus de deux mois, comme celui des incidents face à l’Etoile Rouge.