Mourinho n'est plus là, le PSG libéré au mercato

José Mourinho a été remercié ce mardi par la Roma. Diego Llorente, prêté au club romain mais visé par le PSG, n'a plus de raison de rester dans la capitale italienne.

L'AS Roma veut créer un électrochoc et a décidé de se séparer de José Mourinho. Pourtant, le Portugais désirait une prolongation de contrat. Mais la situation sportive décevante n'a pas joué en sa faveur. Daniele De Rossi a été nommé à sa place comme entraineur et devra redonner confiance au groupe romain. Peut-être devra-t-il faire sans Diego Llorente. Le défenseur espagnol était très utilisé par José Mourinho mais son avenir est de plus en plus flou. En effet, prêté par Leeds, Llorente était venu à la Roma pour le Portugais. Ce dernier étant parti, Llorente pourrait avoir envie de casser son prêt, surtout qu'il se sait courtisé par le PSG, qui cherche un défenseur.

Une porte ouverte pour le PSG grâce à Mourinho

Selon les informations de Leedsunited.com, il est fort probable que le défenseur quitte la Roma et qu'il puisse ensuite être vendu au PSG par Leeds. C'est en effet une aubaine pour le club anglais, qui sait que Llorente n'a plus d'avenir à Leeds et qu'une vente à Paris pourrait arranger tout le monde. L'ancien défenseur de la Real Sociedad connait bien Luis Enrique, qui l'a eu sous ses ordres en sélection espagnole. Plus rien ne bloque un départ au PSG, sauf si Daniele De Rossi trouvait le bons arguments. Peu de chances que ce soit une priorité pour lui. Reste à savoir surtout si Luis Campos et l'entraineur du PSG trouveront un terrain d'entente pour signer le joueur de 30 ans. Car une vraie porte s'est ouverte pour les champions de France en titre.