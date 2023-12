Mourinho craque, Renato Sanches renvoyé au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le prêt de Renato Sanches à l’AS Roma est un fiasco à tel point que José Mourinho veut renvoyer l’international portugais au PSG dès cet hiver.

Systématiquement blessé depuis le début de la saison, Renato Sanches a disputé l’équivalent d’un match et demi de Série A sous les couleurs de l’AS Roma. Avec 120 minutes au compteur, l’ancien joueur du Bayern Munich n’y arrive définitivement pas en Italie et son aventure avec le club de la Louve touche à sa fin. En effet, Foot Mercato dévoile que José Mourinho a perdu patience avec le joueur prêté par le Paris Saint-Germain et a demandé à sa direction de briser le prêt avec option d’achat de Renato Sanches.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @renatosanches18

Une requête acceptée par le club de la capitale… à une condition. Jorge Mendes doit trouver un nouveau point de chute à son joueur de toute urgence car pour Luis Enrique, il n’est pas question de récupérer Renato Sanches dans l’effectif. La qualité du joueur n’est pas à remettre en cause d’autant que techniquement, l’ancien Bavarois pourrait idéalement s’adapter au dispositif tactique de l’ancien entraîneur du FC Barcelone. Mais « Lucho » ne veut pas s’encombrer avec un élément systématiquement blessé et à qui il ne pourra pas demander les efforts physiques nécessaires au vu de son style de jeu.

Jorge Mendes doit trouver un club à Renato Sanches

Le PSG a donc prévenu l’AS Roma qu’il était d’accord sur le principe pour casser le prêt de Renato Sanches, mais uniquement lorsque Jorge Mendes aura trouvé un nouveau club à son poulain. Si d’aventure, le super agent portugais échoue dans sa mission, alors Paris ne se fera pas de nœuds au cerveau et refusera tout simplement de casser le prêt en cours de saison. Le club de la capitale est dans son droit et rien ne peut l’obliger à récupérer Renato Sanches avant la fin du prêt, soit le 30 juin prochain. Les prochaines semaines de Jorge Mendes vont donc être agitées et son ami José Mourinho n’y est pas étranger. Mais le Spécial One a tranché : dans son esprit, Renato Sanches ne fait plus partie de l’effectif de l’AS Roma.