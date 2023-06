Mourinho au PSG, l'UEFA interpellée

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

S'il devait signer au Paris SG cet été, José Mourinho pourrait bien avoir une valise plus chargée que prévue. Son comportement en finale d'Europa League ne fait pas du tout rire les arbitres, qui demandent des sanctions.

Malgré sa récente défaite en finale de l’Europa League avec l’AS Roma, José Mourinho reste l’une des premières options du PSG en vue de la saison prochaine. Maintenir Christophe Galtier en poste semble impossible, et les discussions vont certainement très rapidement débuter avec les candidats après la fin de la saison. José Mourinho a assuré qu’il n’avait pour le moment aucun contact avec le moindre club, tout en certifiant qu’il avait l’intention de rester à l’AS Roma. A condition d’avoir l’assurance du propriétaire qu’il allait dépenser énormément au mercato pour se renforcer, ce qui ne devrait pas arriver. Résultat, le Spécial One pourra rebondir ailleurs, et le projet du PSG le séduit forcément.

Voici le vrai visage de Mourinho… Conscient d’être filmé après un rapide coup d’œil à celui qui filme… A passé 9 ans en Angleterre mais s’adresse et menace un arbitre anglais (Anthony Taylor) en… italien (pour plaire à ses tifosi romains ?). Résultat ⬇️ pic.twitter.com/qSLhEfv0yX — Bruno Constant (@Bruno_Constant) June 2, 2023

Outre ses qualités d’entraineur et de meneur d’hommes, José Mourinho aime faire le show, même si cela souvent très loin. Il s’était un peu calmé lors de son passage à Manchester United et à Tottenham, mais à la Roma, la passion italienne dévorante reprend le dessus. C’est fréquent de le voir enflammer les matchs depuis le banc de touche. Mais mercredi en finale de Ligue Europa contre Séville, c’est allé trop loin. Il s’en est pris aux adversaires et aux arbitres, allant jusqu’à insulter Anthony Taylor dans le parking du stade de Budapest. Une attitude qui doit être sanctionnée, a demandé l’ancien arbitre international Mark Hasley, pour qui le Portugais ne doit pas rester impuni.

Il faut sanctionner Mourinho balance un ancien arbitre

« Je bannirais Mourinho – où qu'il aille – pendant six matchs en raison de sa conduite inacceptable. Les abus envers les officiels continuent de se produire, donc je pense que ce niveau de punition est le seul moyen de régler le problème », a livré l’ancien sifflet au Sun. Pour le moment, l’UEFA, insultée également par le Portugais selon la radio espagnole Cadena Ser, n’a rien évoqué à ce sujet. Mais nul doute que le syndicat des arbitres va tout de même hausser le ton pour dénoncer ce comportement, qui ne doit pas devenir une habitude au plus haut niveau, avec les conséquences que cela peut aussi avoir sur le monde amateur. En attendant, une telle suspension empêcherait José Mourinho de s’asseoir sur le banc lors des prochains matchs européens de son équipe, quelle qu’elle soit.