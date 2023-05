Mourinho a une idée à 80 ME pour le mercato du PSG

Dans : PSG.

Le PSG a deux priorités pour les semaines à venir, à savoir la succession de Christophe Galtier et le recrutement d’un avant-centre de calibre international pour épauler Kylian Mbappé.

Les prochaines semaines s’annoncent palpitantes et indécises pour Luis Campos à la tête du projet sportif du Paris Saint-Germain. Après la défaite contre Lorient au Parc des Princes (1-3), le titre est en grand danger et peu importe l’issue de la saison, Christophe Galtier ne résistera pas aux médiocres résultats obtenus par le PSG depuis de longues semaines. A la fin de la saison, il sera temps pour Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos de tourner la page de l’ancien entraîneur de Nice et de lui trouver un successeur.

Plusieurs noms ont été avancés dont celui d’un certain José Mourinho, proche du coordinateur sportif du PSG. Sous contrat avec la Roma, le « Special One » ne dirait pas non à une aventure en Ligue 1 à la tête d’un effectif aussi qualitatif que celui de Paris, avec en plus de gros moyens financiers à disposition pour recruter. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, José Mourinho pourrait ne pas arriver seul dans la capitale française.

Tammy Abraham, une piste à creuser pour le PSG ?

L’entraîneur portugais sait que Paris a besoin d’un avant-centre afin d’épauler Kylian Mbappé et Neymar et rêve de venir avec un certain Tammy Abraham dans ses valises. Auteur de seulement huit buts en Série A, l’ex-attaquant de Chelsea ne réalise pas une saison exceptionnelle avec la Roma. Mais José Mourinho sait ce dont est capable l’attaquant anglais, qui avait inscrit 17 buts sous les couleurs du club de la Louve en championnat lors de la saison 2021-2022.

Sous contrat avec Rome jusqu’en juin 2026, l’international anglais (11 sélections) est joueur essentiel de l’actuel sixième de Série A, qui va demander une fortune pour s’en séparer. Le journal aux pages roses indique que deux ans après avoir déboursé 40 millions d’euros pour le recruter en provenance de Chelsea, l’AS Roma réclamera au minimum le double soit 80 millions d’euros au PSG pour son transfert l’été prochain. Une grosse somme qui reste toutefois inférieure à ce que réclament Francfort, Naples ou encore Tottenham pour Kolo-Muani, Osimhen et Kane. Une piste qui par conséquent peut vite devenir sérieuse pour l’état-major du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival.