Moscardo loin du PSG, son prix va augmenter

Par Eric Bethsy

Annoncé proche d’une signature au Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo est pourtant loin d’avoir quitté le Corinthians. Le milieu de terrain a publiquement tempéré les rumeurs de départ le concernant. Et son futur président Augusto Melo refuse de conclure son transfert.

Pendant que le Paris Saint-Germain cherche un milieu expérimenté, Luis Campos tente également d’attirer un joueur d’avenir dans ce secteur de jeu. Le conseiller sportif a jeté son dévolu sur Gabriel Moscardo (18 ans). Samedi dernier, le Portugais s’était déplacé jusqu’au Brésil afin de superviser le milieu du Corinthians, passeur décisif malgré la défaite à domicile contre l’Internacional (1-2). C’était peut-être aussi l’occasion pour Luis Campos d’avancer dans les discussions.

❗️Luis Campos est au Brésil et cible Gabriel Moscardo 🇧🇷

🔹Paris va formuler une première offre aux Corinthians

🔹Le club brésilien aimerait environ 25M€ et GM veut rejoindre Paris

🔹Le PSG pourrait acheter le joueur et le laisser au Brésil jusqu’à là fin de la saison pic.twitter.com/TAfXL31s8R — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 1, 2023

On parle effectivement d’un accord entre le Brésilien et le Paris Saint-Germain qui, malgré l’intérêt de Chelsea et du FC Barcelone, aurait obtenu les faveurs du joueur. Gabriel Moscardo est ainsi annoncé proche de la capitale française. Mais ce n’est pas du tout la tendance évoquée la Gazeta Esportiva. Le média local affirme que le futur président du Corinthians Augusto Melo, élu pour la période 2024-2026, s’oppose catégoriquement au départ de son milieu de terrain.

Moscardo dément les rumeurs

Le dirigeant préfère garder son jeune talent et le vendre plus cher par la suite. Dans son esprit, la cote de Gabriel Moscardo pourrait grimper jusqu’à 40 millions d’euros. Pas sûr que le Paris Saint-Germain ait prévu de monter si haut. L’offre parisienne devrait être plus proche des 25 millions d’euros (bonus compris) offerts par Chelsea cet été, et refusés par le Corinthians. Et le club francilien ne pourra pas compter sur un éventuel bras de fer du jeune Brésilien, épanoui dans son club.

« On parle beaucoup de mon avenir, mais je suis très reconnaissant de porter ce maillot. Je suis très heureux. C'est un club immense, et je suis ici depuis mon enfance. Je laisse ces rumeurs à mon agent, je vis ma réalité. Ma réalité est que je reviendrai aux Corinthians en janvier », a calmé Gabriel Moscardo, qui n’a apparemment pas commencé à faire ses valises.