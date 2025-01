Monaco-PSG ‍: Trois semaines après, Singo est expulsé

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Dans son débrief de la 16ᵉ journée de Ligue 1, la Fédération française de football a déjugé publiquement la décision de François Letexier et ses assistants de ne pas exclure Wilfried Singo après sa très grosse semelle sur le visage de Gianluigi Donnarumma.

Le meilleur arbitre du monde n’a pas pris la meilleure des décisions. C’est en tout cas ce qu’affirme la Fédération française de football. La plus haute instance du football français a livré dans son débrief hebdomadaire son jugement sur la décision arbitrale de François Letexier – et ses assistants – qui a fait grand bruit lors de la 16ᵉ journée de Ligue 1. Pendant la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, disputée en avance pour laisser la place au Trophée des champions au retour des vacances, Wilfried Singo s’est rendu coupable d’un geste très dangereux sur Gianluigi Donnarumma, lequel a dû quitter la pelouse le visage à moitié éraflé. L’arbitre de la rencontre n’avait pas jugé bon de sortir un carton rouge, une décision critiquée par la FFF.

Letexier déjugé, la FFF sort les crocs

Au quart d’heure de jeu, alors qu’il a déjà écopé d’un premier carton jaune, Wilfried Singo échappe avec chance à l’expulsion après son geste dangereux. Pour la FFF, François Letexier aurait dû sortir le carton rouge en s’appuyant sur les images de la VAR. « À l’analyse des images, l’attaquant joue certes le ballon, mais son action met en danger l’intégrité physique du gardien de but, eu égard à la semelle venant directement impacter le visage de ce dernier (…). L’intervention de l’assistance vidéo était attendue pour modifier la décision initiale et exclure le joueur fautif », a expliqué la Direction technique de l’arbitrage.

Pendant la rencontre, Jérôme Brisard, arbitre de la VAR, n’avait pas invité François Letexier à venir regarder les images. « Je ne t’enverrai pas. Il n’y a pas d’extra-mouvement, il veut l’éviter, il saute par-dessus. Malheureusement, il le tape. Les conséquences sont énormes, mais on ne peut rien faire », explique l’assistant de l’arbitre central. Le dossier est aujourd’hui clos : le Paris Saint-Germain a remporté cette fameuse rencontre (2-4), puis a réitéré après la trêve en s’offrant le Trophée des champions.