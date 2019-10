PSG : L'anti-Neymar du Paris SG, c'est lui

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un très joli coup au mercato en s’attachant les services de Keylor Navas pour 15 ME en provenance du Real Madrid. Serein et solide dans ses cages, le Costaricien fait déjà l’unanimité dans la capitale française, où il n’a pas eu de mal à faire oublier Alphonse Areola. Selon les informations récoltées par El Confidencial, le Paris Saint-Germain savoure en interne ce recrutement malin et judicieux qui a enfin réglé un bug récurrent du club de la capitale version QSI.

« Keylor Navas a mis tout le monde dans sa poche à Paris. Thomas Tuchel est ravi du calme et de la confiance que Keylor Navas, doté d’une grande expérience, apporte à son équipe. Les supporters le respectent et l’apprécient pour son professionnalisme, comparable à celui de Cavani au PSG. En France, le public et les médias accordent une grande valeur au professionnalisme de Navas. Tout le contraire de Neymar » indique le quotidien, pour qui le Paris Saint-Germain a assurément réalisé le gros coup du mercato. Ce n’est pas Zinedine Zidane, qui souhaitait impérativement garder Keylor Navas et qui se retrouve dans une situation assez floue avec Alphonse Areola et Thibaut Courtois, qui viendra dire le contraire.