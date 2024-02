Mo Salah nouvelle star du PSG, le Qatar a fait son choix

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le départ de Kylian Mbappé étant désormais acquis, le Paris Saint-Germain cherche un nouvel attaquant et si possible une vedette. Si le nom de Victor Osimhen est évoqué, c'est dorénavant Mohamed Salah qui est en haut de la liste.

Nasser Al-Khelaifi le sait officiellement depuis que son attaquant vedette lui a annoncé, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG en 2024-2025. Si l'on ne sait pas encore où jouera le champion du monde 2018, même si le Real Madrid l'attend, du côté de Paris, on travaille déjà sur le futur effectif de Luis Enrique. Depuis quelques jours, le nom de Victor Osimhen, l'attaquant de Naples, circule du côté de la capitale, mais à en croire Le Parisien, le Qatar souhaite tout de même faire signer un joueur capable de mettre des étoiles dans les yeux des supporters. Et ce joueur, qui n'est pas bling-bling, mais a une classe mondiale, c'est Mohamed Salah, la star égyptienne de Liverpool. Sous contrat avec les Reds, Salah devrait quitter Anfield en même temps que Jürgen Klopp.

Salah à Paris, le Qatar pousse très fort

Tout comme Kylian Mbappé, Mohamed Salah vient de passer sept ans à Liverpool, où il était arrivé en provenance de l'AS Rome en 2017 pour 15 millions d'euros, et l'attaquant de 31 ans est désormais prêt à changer d'air. Pour le Paris Saint-Germain, outre le fait de s'offrir une star du football, qui est régulièrement en course pour le Ballon d'Or même s'il lui sera à présent difficile de le gagner, et un joueur d'une efficacité diabolique (19 buts cette saison toutes compétitions confondues), il y a un aspect que le quotidien francilien aborde franchement. A savoir que le Qatar serait évidemment très heureux de voir un joueur musulman briller sous le maillot du PSG, Mohamed Salah ayant une formidable image sur toute la planète football. Il y a cependant un gros problème et du côté de Doha on le sait très bien.

Le Paris Saint-Germain n'est en effet pas tout seul à vouloir recruter Mohamed Salah. Et c'est même un pays rival du Qatar qui a la même idée, à savoir l'Arabie Saoudite. L'été dernier, le nom du joueur des Reds avait déjà été évoqué en Saudi Pro League, une offre ayant été transmise aux dirigeants de Liverpool. Mais le club anglais avait rapidement refusé et l'attaquant égyptien était donc resté en Premier League. Mais en 2024 tout a changé, et cette fois le club de la Mersey et Mo Salah seraient prêts à étudier les offres, lesquelles devraient dépasser les 65 millions d'euros actuellement évoqués. Il faut désormais savoir si l'Arabie Saoudite va revenir à la charge, ce qui semble probable, et si le Qatar va se livrer à une surenchère face à un pays qui a des moyens aussi colossaux que lui pour investir sur le mercato. Car les Saoudiens ont la possibilité d'offrir un salaire record à Salah, ce que ne souhaite plus faire le PSG.