L’Arabie Saoudite impuissante, Salah est déjà trop riche

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Longtemps courtisé par l’Arabie Saoudite cet été, Mohamed Salah n’a pas craqué. L’attaquant de Liverpool est resté fidèle aux Reds malgré la perspective de signer un énorme contrat. Il faut dire que l’Egyptien gagne déjà très bien sa vie.

Jürgen Klopp attendait la fin du marché saoudien avec impatience. Après les départs de Jordan Henderson, Fabinho et Robert Firmino, le manager de Liverpool craignait de voir Mohamed Salah les rejoindre en Arabie Saoudite. L’ailier des Reds a été courtisé tout au long du mercato estival. Et comme d’autres stars, l’Egyptien a reçu des propositions énormes et donc très difficiles à refuser.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mohamed Salah (@mosalah)

Insuffisant pour convaincre Mohamed Salah de faire ses valises. Un an après sa prolongation jusqu’en 2025, l’ancien joueur de Chelsea a choisi de rester fidèle à Liverpool, quitte à faire une croix (pas forcément définitive) sur un gros pactole. Il faut dire que le Pharaon n’a pas besoin de courir après l’argent. La star d’Anfield gagne déjà très bien sa vie, surtout depuis le contrat signé à l’été 2022.

Son agent Ramy Abbas Issa a en effet révélé des montants ahurissants lors d’une étude la Harvard Business School. Selon lui, Mohamed Salah perçoit « entre 54 et 62 millions par an » ! Son bail à Liverpool est assorti d’un salaire annuel fixe à 11,7 millions d’euros, sans compter des bonus importants qui augmentent en fonction de ses performances. Mais ce n’est pas tout.

Ses revenus extra-sportifs

On sait que Mohamed Salah est un joueur très populaire, notamment dans le monde arabe, ce qui fait de lui un sportif très convoité par les sponsors. L’international égyptien est effectivement en collaboration avec des marques comme Adidas, Pepsi ou encore Gucci. « Ce sont des accords qui rapportent à Mo entre 4 et 7 millions d'euros par an », a confié son représentant dans l’étude consultée par The Guardian. Les Saoudiens devront donc se montrer convaincants.