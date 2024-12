Milan Skriniar vendu 15 ME, miracle de Noël au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG cherche à se débarrasser de Milan Skriniar par tous les moyens lors de ce mercato hivernal, mais il n’est pas simple de trouver une porte de sortie à l’international slovaque en raison de son salaire.

Le mois de janvier promet d’être agité au Paris Saint-Germain. La priorité pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi sera de réussir à vendre les joueurs qui n’entrent plus dans les plans de Luis Enrique pour la suite de la saison. Randal Kolo Muani est bien sûr le joueur à faire partir en urgence, mais il n’est pas le seul. Dans la capitale, on souhaite également que Milan Skriniar trouve un point de chute. L’ancien capitaine de l’Inter Milan a fait l’objet de rumeurs pour un départ en Italie ou plus récemment pour la Turquie, où Galatasaray s’intéresse de près à son profil. Le salaire colossal du joueur, estimé à près de 10 millions d’euros par an au Paris Saint-Germain, est cependant un gros frein pour les clubs intéressés.

Skriniar c'est fini, accord PSG-Galatasaray annoncé en Turquie https://t.co/9mhIHXg2Yo — Foot01.com (@Foot01_com) December 25, 2024

Mais les miracles existent à Noël et pour le PSG, la lumière pourrait venir de l’Atlético de Madrid. A en croire les informations du site Pasion Futbol, les Colchoneros sont à la recherche d’un défenseur central en ce mois de janvier et Diego Simeone apprécie le profil de Milan Skriniar, un joueur qui peut coller avec le style de jeu défensif de l’Atlético. Sur le plan financier, le club de Madrid est capable d’assumer à la fois une indemnité de transfert et le salaire de Milan Skriniar, ce qui laisse penser que la piste est crédible.

L'Atlético de Madrid très chaud sur Skriniar

Les Colchoneros sont prêts à débourser 15 millions d’euros pour recruter le défenseur du PSG, très peu utilisé par Luis Enrique durant la première partie de la saison dans la capitale française. Le média espagnol révèle que dans ce dossier, les principaux concurrents de l’Atlético de Madrid sont Al Nassr en Arabie Saoudite… et l’Inter Milan. Mais le défenseur slovaque a toutes les raisons de donner sa préférence aux Colchoneros, un club dans lequel il pourrait s’y retrouver aussi bien sur le plan financier que sur le plan sportif. Un véritable miracle de Noël, si cela venait à se confirmer, pour l’état-major du Paris Saint-Germain.