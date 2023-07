Milan Skriniar signe au PSG jusqu'en 2028 ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Annoncé comme proche du PSG depuis près d'un an, Milan Skriniar s'est engagé jusqu'en 2028 avec les champions de France. Le défenseur arrive libre de l'Inter.

« Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la signature de Milan Skriniar pour les cinq prochaines saisons. Le défenseur slovaque s’engage avec le Club jusqu’au 30 juin 2028. Formé au FK Žiar nad Hronom, le club de sa ville natale en Slovaquie, le colosse d’1m88 débute sa carrière professionnelle au MŠK Žilina en 2011. L’année suivante, il s’offre un doublé Coupe-Championnat, avant d’être prêté au Zlaté Moravce en 2013 pour s’aguerrir.

Joueur prometteur, l’international slovaque découvre l’Italie en janvier 2016. Recruté par la Sampdoria, il se rend incontournable, dispute 38 rencontres avec son club, et devient le plus jeune défenseur à jouer au moins 35 matchs de Serie A.

Élu meilleur défenseur du championnat en 2017, Milan Skriniar poursuit son ascension. Recruté par l’Inter Milan, il effectue 246 apparitions sous la tunique des Nerazzurri en cinq saisons (10 buts), et garnit son palmarès en remportant le championnat d’Italie (2021), la coupe d’Italie (2022 et 2023) et la Supercoupe d’Italie (2021 et 2022).

Appelé en équipe nationale de Slovaquie pour la première fois en mai 2016, quelques semaines avant de disputer l’Euro, Milan Skriniar compte déjà 60 sélections avec son pays, à seulement 28 ans », annonce le Paris Saint-Germain.

De son côté, Milan Skriniar se réjouit de débarquer au PSG : « Je suis très heureux de faire partie de ce merveilleux Club. Le PSG est l’un des clubs les plus forts au monde avec des joueurs de classe mondiale et des supporters fantastiques. »