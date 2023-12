Mike Maignan brise tous les espoirs du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

D’après les informations livrées lundi soir par Foot Mercato, le PSG continue de surveiller la situation de Mike Maignan. Mais un départ de l’AC Milan est de moins en moins probable pour le gardien de l’Equipe de France.

Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2026, Mike Maignan est en négociations avec le club lombard depuis plusieurs semaines afin de prolonger avec une revalorisation salariale à la clé. Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs cadors européens se sont intéressés à la situation de Mike Maignan, prêts à dégainer une offre de transfert dans le cas où les discussions entre le gardien de 28 ans et l’AC Milan auraient échoué. C’est le cas du Paris Saint-Germain mais également de Manchester United et de Chelsea.

Lassé par les boulettes à répétition de Gianluigi Donnarumma, le club parisien songe de plus en plus fortement à recruter un nouveau gardien l’été prochain et songe à Maignan mais aussi à Chevalier ou encore à donner plus de temps de jeu à Arnau Tenas. Selon les informations du Corriere della Sera, le Paris Saint-Germain va néanmoins devoir faire le deuil du dossier Mike Maignan. Et pour cause, le journal italien indique que l’ancien gardien du LOSC est « heureux » à Milan, où il est très probable qu’il prolonge au-delà de juin 2026.

Les discussions avancent entre Maignan et l'AC Milan

Les discussions se portent actuellement sur le salaire du joueur, qui devrait connaître un énorme bon en passant de 2,8 millions d’euros à près de 8 millions d’euros. C’est en tout cas le montant réclamé par le joueur ainsi que ses agents à l’AC Milan, qui va faire le nécessaire pour contenter son joueur afin de ne pas le perdre. Dans le cas improbable où les négociations échouent, le Bayern Munich s’est rajouté à la longue liste des prétendants tandis que le Corriere della Sera ne cite pas le Paris Saint-Germain. Autant dire qu’un transfert du gardien de l’Equipe de France vers le club parisien dans les mois à venir n’est pas du tout à l’ordre du jour.