Il est prêt à laisser tomber Milan, le PSG jubile

Par Hadrien Rivayrand

Mike Maignan est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Alors qu'il peine à trouver un accord avec l'AC Milan pour prolonger son contrat, de nombreux clubs viennent aux renseignements.

Portier titulaire de l'équipe de France et de l'AC Milan, Mike Maignan évolue à un niveau impressionnant depuis quelques années maintenant. L'ancien de Lille sera assurément l'un des joueurs les plus attendus de sa formation lors de l'Euro 2024 en Allemagne, que les Bleus souhaitent remporter. Mais voilà, avant cela, Maignan devra sceller son avenir, qu'ils soit en Lombardie ou ailleurs. Car s'il est encore en contrat avec Milan jusqu'en 2026, son club veut le prolonger. Mais l'accord peine à arriver, la faute à un manque de clarté sportif et en interne chez les Milanais. Du coup, de nombreuses équipes européennes veulent tenter leur chance pour recruter Maignan.

Maignan, la solution parfaite pour les problèmes du PSG ?

C'est en tout cas ce qu'indique ces dernières heures Foot Mercato via Santi Aouna. Le journaliste affirme en effet que Manchester United, Chelsea et le PSG sont à l’affût pour récupérer le portier international français. Maignan, formé à Paris, pourrait donc retrouver son premier club la saison prochaine. Surtout que Gianluigi Donnarumma ne convainc plus vraiment. L'Italien multiplie les boulettes et sa progression se fait attendre. Arnau Tenas n'a pas encore les épaules pour être dans la peau d'un titulaire et il pourrait bien finir par devenir la doublure d'un Mike Maignan plein d'expérience et doté d'un jeu au pied qui correspond tout à fait au jeu voulu par Luis Enrique. A noter que le gardien de but de 28 ans est estimé à quelque 70 millions d'euros par l'AC Milan, qui retentera sa chance pour le prolonger dans les prochaines semaines.