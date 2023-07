Michael Olise, la pépite française fait saliver le PSG

Dans : PSG.

En quête d’un joueur rapide dans le couloir droit, le PSG fait de Bradley Barcola sa priorité. Mais dans le cas où les négociations échouent avec l’OL, la piste Michael Olise est également creusée par le club parisien.

Sous contrat avec Crystal Palace jusqu’en juin 2026, Michael Olise a peu de chances de rester chez les Eagles lors de ce mercato estival. Et pour cause, du haut de ses 21 ans, l’attaquant de l’Equipe de France espoirs est très courtisé. Ces derniers jours, l’intérêt de Chelsea à la demande de Mauricio Pochettino a été dévoilé et les Blues sont prêts à poser entre 30 et 40 millions d’euros sur la table pour recruter celui qui est né à Londres.

A en croire les informations du Daily Mail, il y a de la concurrence pour les Blues dans ce dossier. Manchester City a également un œil sur la progression de l’ailier de Crystal Palace, même s’il apparait aujourd’hui improbable de voir le champion d’Angleterre passer à l’action. Au même titre que Manchester City, le Paris Saint-Germain est aussi très attentif à la situation et aux performances de Michael Olise.

En effet, le tabloïd britannique dévoile que le Français de Crystal Palace est le plan B du PSG pour le poste d’ailier droit en cas d’échec avec l’Olympique Lyonnais pour le transfert de Bradley Barcola. Pour rappel, le champion de France en titre a fait du jeune attaquant lyonnais de 20 ans sa cible n°1 et a d’ores et déjà soumis une première offre estimée à 25 millions d’euros pour le déloger. Une offensive repoussée par John Textor, qui pourrait craquer dans les prochains jours en cas de seconde proposition.

Dans le cas où l’OL soit finalement inflexible, alors le PSG pourrait entamer des discussions avec Crystal Palace pour discuter du transfert de Michael Olise. L’attaquant de l’Equipe de France espoirs, qui a disputé l’Euro cet été mais qui s’est blessé lors du troisième match de la phase de groupes, verra sans doute d’un très bon œil les intérêts de Chelsea et du PSG… lui qui aspire à jouer à dans une équipe au niveau plus élevé que Crystal Palace.