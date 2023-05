Messi sanctionné, Mbappé applaudit le PSG

En déplacement en Arabie Saoudite dans le cadre d’un partenariat personnel, Lionel Messi n’a pas obtenu l’accord de ses dirigeants. Le Paris Saint-Germain lui a donc infligé une suspension de deux semaines. Une décision approuvée dans le vestiaire, y compris par l’attaquant Kylian Mbappé.

Le Paris Saint-Germain a envoyé un message clair. Longtemps critiqué pour son manque d’autorité auprès de ses joueurs, le club de la capitale n’a pas laissé passer l’écart de conduite de Lionel Messi. Le meneur de jeu, attendu à l’entraînement lundi, ne s’est pas présenté au Camp des Loges. L’Argentin s’est rendu en Arabie Saoudite dans le cadre d’un partenariat personnel, sans l’accord de ses dirigeants.

Tout est ridicule dans l’affaire Messi. De sa venue à son départ tt a été mal fait et au moment du divorce évident on prend sanction. Pourtant le PSG était cocu depuis longtemps déjà … on attend donc la même force pour Neymar et les autres qui ne respectent rien depuis x temps