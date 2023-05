Messi, Mbappé, Verratti, tous coupables au PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, le PSG n’a rien montré et s’est incliné en toute logique face au FC Lorient au Parc des Princes (1-3). Une déroute qui a fait remonter la colère des supporters contre Christophe Galtier plus que contre les joueurs.

Depuis cette nouvelle défaite du Paris Saint-Germain, les critiques pleuvent sur l’entraîneur Christophe Galtier. L’ancien coach de Nice est en grand danger et son avenir est de moins en moins indécis. A moins d’un improbable revirement de situation, le natif de Marseille ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Mais si Christophe Galtier est au cœur des critiques, les joueurs ne doivent pas être épargnés selon Marc Libbra.

Sur l’antenne d’Europe 1, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a tenu à défendre Christophe Galtier et s’en est violemment pris aux joueurs parisiens. Selon lui, ces derniers ne respectent rien ni personne et jouent uniquement pour l’argent. Ce qui donne ce genre de prestation insipide, lesquelles devraient être interdites au vu du statut des joueurs alignés par le Paris SG.

« Il n’y a pas de vie au PSG, il n’y a rien, il ne se passe rien. C’est navrant, c’est désolant. On parle de l’entraîneur, du schéma de jeu… mais certains joueurs sont coupables, c’est un constat que l’on peut faire chaque saison. C’est facile de taper sur Galtier, il va sauter pas de problème. On se répète, on parle des entraîneurs… mais c’est toujours la même chose. On dit que les joueurs ne comprennent pas Galtier, mais comment ça ? » s’interroge Marc Libbra, révolté par la prestation désastreuse du PSG face à Lorient, avant de conclure.

Marc Libbra défend Galtier et enfonce les joueurs

« Quand on a Messi, Mbappé, Verratti, etc, je ne peux pas comprendre. Les joueurs ne respectent rien, ils ne respectent personne, ils n’ont rien à faire du PSG, ils prennent leur argent. C’est très bien pour eux, ils en gagnent, mais ayez au moins le respect pour les gens qui viennent vous voir. Même sans forcer, ils auront le titre mais aujourd’hui, ils n’ont pas envie de jouer, ils ne font rien à part Nuno Mendes et Danilo. Mais tout le reste, c’est le néant le plus total » peste le consultant, absolument dépité par le peu de jeu et le manque d’envie affichés par le PSG contre Lorient.

Si selon lui, le titre de Paris n’est pas en danger, le club de la capitale peut toutefois trembler car avec ce genre de défaite, le matelas d’avance sur l’OM et Lens pourrait fondre plus vite que prévu.