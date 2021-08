Messi, Mbappé, Neymar, Thierry Henry alerte le PSG !

Dans : PSG.

Gagner la Ligue des Champions avec des superstars du football, c’est le rêve de Nasser Al-Khelaïfi. La légende Thierry Henry vient calmer tout le monde au PSG.

Le PSG s’est offert une véritable Dream Team cette saison. A deux semaines de la fin du marché des transferts, impossible de rêver mieux pour les supporters parisiens, qui auraient bien rigolé au nez de celui qui leur aurait annoncé, il y a deux mois, que Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou bien sûr Lionel Messi porteraient le maillot parisien cette saison. Mais Nasser Al-Khelaïfi a enchainé les signatures de prestige tout en conservant Neymar et Kylian Mbappé pour le moment. Au niveau de l’attaque, difficile de faire mieux sur la planète football actuellement.

Henry va commenter les exploits de Messi

Impossible de le nier pour Thierry Henry. Ancien attaquant de légende de l’équipe de France, « Titi » a connu Lionel Messi au FC Barcelone, et ne pensait pas pouvoir à nouveau commenter ses exploits en devant consultant d’Amazon pour la Ligue 1. Mais les retrouvailles à travers le micro auront bien lieu prochainement. En attendant, comme à son habitude quand il était consultant pour Sky en Angleterre, Thierry Henry se montre aussi tranchant dans ses analyses, qu’il ne l’était dans ses appels. Pour le Français, le PSG s’expose avec autant de joueurs offensifs, aussi qualifiés soient-ils. Car la clé des grandes victoires européennes, c’est souvent la réussite défensive quand les buts valent de l’or.

« L'équilibre, c'est le plus important. A un moment donné, on parle toujours de grands joueurs, d'attaque, d'aller vers l'avant. Mais il faut un équilibre. On parle de l'équipe dans laquelle j'évoluais (avec Messi et Eto’o) au Barça mais les gens oublient de souligner qu'on ne prenait pas beaucoup de buts. En général, les équipes qui ne prennent pas beaucoup de buts ne sont pas loin du titre, voire de la Ligue des champions. Après quand vous avez des joueurs surhumains, ça devient un peu plus facile mais quand je vois comment Paris évolue à l'heure actuelle... ils prennent un peu trop de buts à mon goût pour pouvoir aller un peu plus loin. C'est vrai qu'il manquait des joueurs mais l'équilibre est le plus important », a prévenu Thierry Henry, qui en grand fan de foot qu’il est, sait bien qu’actuellement le PSG se présente quasiment avec une équipe « B », sans Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat, Verratti, Di Maria, Neymar ou Messi. Malgré cela, le Paris SG réussit un début de saison avec deux victoires en Ligue 1, mais certes quelques inévitables errements défensifs.

Ce pourra être également réglé quand le rythme sera trouvé, et que le gardien numéro 1 sera désigné. Pour l’instant, Keylor Navas enchaine les matchs, mais Gigio Donnarumma voudra certainement sa part du gâteau. Un duel qui sera énormément suivi, et pourrait aussi avoir son importance pour la suite de la saison, Il reste donc encore beaucoup de travail à Mauricio Pochettino pour trouver la bonne carburation, même si l'entraineur du PSG le sait mieux que quiconque. Avec un tel mercato, l'Argentin n'aura aucune excuse s'il ne triomphe pas en Europe au mois de mai prochain.