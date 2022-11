Messi fait trembler le PSG, Luis Campos s’active au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans les mois à venir, Lionel Messi va prendre une décision très attendue qui aura des conséquences importantes sur le mercato du PSG.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, Lionel Messi n’a pas encore pris de décision quant à son avenir. En effet, l’international argentin fait l’objet de plusieurs convoitises : une offre de prolongation de contrat va lui être soumise par le club de la capitale, mais le FC Barcelone aimerait aussi le rapatrier tandis que l’Inter Miami de David Beckham aux Etats-Unis est très intéressé par l’idée de s’offrir le sextuple Ballon d’Or. Autant dire que Lionel Messi, qui a d’ores et déjà annoncé qu’il ne prendrait aucune décision avant la fin de la Coupe du monde, a l’embarras du choix. Du côté du PSG, on croise les doigts pour que Lionel Messi accepte de prolonger à Paris, où les dirigeants craignent déjà de perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison. Mais l’état-major du club parisien, Luis Campos en tête, est en ordre de bataille pour compenser un éventuel départ de La Pulga.

Leao, Dembélé ou Kvaratskhelia au PSG ?

C’est ainsi que selon les informations recueillies par Calcio Mercato, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a d’ores et déjà coché trois noms afin de combler un éventuel transfert de Lionel Messi à la fin de la saison. Le premier est sans surprise celui de Rafael Leao, excellent à l’AC Milan et que Luis Campos connait parfaitement pour l’avoir recruté lorsqu’il était aux commandes du mercato du LOSC. Le second nom ne surprendra pas non plus grand monde puisqu’il s’agit d’Ousmane Dembélé, qui a prolongé en faveur du FC Barcelone cet été mais qui avait déjà attiré la convoitise du PSG lors du dernier mercato estival. Enfin, le troisième joueur qui intéresse Luis Campos serait Khvicha Kvaratskhelia. Auteur d’un début de saison XXL avec Naples, il ne sera toutefois pas bradé par l’actuel leader de la Série A. Autant dire que pour combler un éventuel départ de Messi, Luis Campos vise du lourd et aucun joueur ne sera facile à déloger de son club actuel. Mais il faudra bien un joueur de ce calibre au minimum pour combler un potentiel départ de l’international argentin…