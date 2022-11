Messi et le PSG s'associent pour snober le Barça

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déterminés à récupérer Lionel Messi dès cet hiver, le FC Barcelone et son président Joan Laporta se heurtent à un double mur. Sans surprise, le Paris Saint-Germain refuse de négocier le transfert de l’Argentin. Et la Pulga n’ouvre pas non plus la porte aux discussions avant la Coupe du monde.

Joan Laporta l’a déjà dit et répété, le FC Barcelone rêve de récupérer Lionel Messi. Le président catalan se sent responsable du départ de l’Argentin à l’été 2021 et souhaite payer ce qu’il considère comme une « dette morale ». Le plan initial était d’attendre tranquillement la fin de contrat de la Pulga au Paris Saint-Germain en juin prochain. Mais d’après le quotidien Sport, le Barça s’est aperçu que le fair-play financier de la Liga compliquerait le retour de Lionel Messi au terme de la saison.

Le Barça mal embarqué

Il serait moins difficile d’intégrer le Parisien à la masse salariale en cours d’exercice. C’est pourquoi le FC Barcelone a entamé les premières démarches malgré l’obstacle évident. Rappelons en effet que le Barça est devenu le club ennemi du Paris Saint-Germain ces dernières années. On imagine mal le président Nasser Al-Khelaïfi accepter de négocier le transfert de Lionel Messi avec les Blaugrana. D’autant que la direction francilienne espère prolonger le septuple Ballon d’Or. La tâche s’annonce donc difficile, pour ne pas dire impossible.

« L’avantage avec lui, c'est qu'il est très transparent. S'il aime ce que tu proposes, tu le vois. S'il n'aime pas, tu le vois aussi directement » #PSG https://t.co/jIi2E1BiG9 — Loïc Tanzi (@Tanziloic) November 2, 2022

Le Barça en a eu la confirmation puisqu’un dirigeant proche de Joan Laporta aurait contacté le Paris Saint-Germain afin de prendre la température. Sans surprise, les Parisiens ont refusé de discuter. Mais le pire pour le Barça, c’est que Lionel Messi aurait également fermé la porte. L’ancien Barcelonais reste concentré sur sa saison et ne pensera à son avenir qu’après la Coupe du monde. De son côté, le conseiller sportif Luis Campos insiste et selon L’Equipe, le Portugais espère bien prolonger Lionel Messi avant le début du Mondial 2022, histoire de calmer le Barça de manière définitive.