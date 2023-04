Messi en Arabie Saoudite, l’Espagne s’offre une polémique à la française

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'avenir de Lionel Messi se partage entre le PSG, qui songe toujours à le prolonger mais plus aux mêmes conditions, le FC Barcelone, qui n'est pas certain d'en avoir les moyens, et l'Arabie Saoudite. Le pays du Golfe lui fait un pont d'or jugé indécent en Espagne.

L’Arabie Saoudite, le nouvel Eldorado des superstars du football. Pendant longtemps, c’est le Qatar qui a su attirer quelques légendes du football pour y terminer leur carrière. Les Etats-Unis ont aussi des arguments, tout comme le Japon et les Emirats Arabes Unis par exemple. Mais depuis que Cristiano Ronaldo a rejoint le club d’Al-Nassr pour un contrat global de 200 millions d’euros par saison, le coup de projecteur est énorme sur le championnat du Royaume. Les rumeurs se multiplient sur une possible arrivée de légendes du football, et le nom de Lionel Messi est apparu depuis quelques semaines. Avec de plus en plus d’insistance.

Le salaire de Messi, crucial pour le PSG comme le Barça

Il faut dire que l’Argentin, tout récent champion du monde, est dans une situation qui fait saliver les Saoudiens. Le PSG n’est vraiment plus très sur de vouloir le conserver, et la réciproque est réelle. A moins d’un accord pour une prolongation avec un salaire baissé, le numéro 30 semble prêt à faire ses valises. L’idée première de son clan est de retourner au FC Barcelone, où il a connu ses plus grandes heures et où, deux ans après s’être fait virer comme un malpropre car il coûtait trop cher, les dirigeants catalans ne cessent de le courtiser pour le faire revenir.

Mais selon AS, le tapis rouge n’est pas déroulé partout et sur le plan financier, le FC Barcelone n’est pas certain d’avoir le feu vert des autorités pour recruter un tel joueur, même s’il apporte aussi beaucoup sur le plan du marketing et du remplissage du stade. Mais le club blaugrana se voit surtout invité à économiser 200 millions d’euros sur ses dépenses la saison prochaine, sans quoi il sera impossible d’enregistrer de nouveaux joueurs, selon Javier Tebas, le président de la Liga. Une menace qui est en tout cas réelle, quand on sait à quel point les dernières recrues du Barça ont eu du mal à signer leur contrat en raison des problèmes financiers.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Résultat, s’il décidait de partir du PSG et ne pouvait pas signer au FC Barcelone, alors Lionel Messi céderait aux sirènes du championnat saoudien affirmait L'Equipe récemment. Le club d’Al-Hilal lui a fait une offre officielle, confirmée par les informateurs spécialisés, pour un contrat de deux ans avec un salaire annuel de 400 millions d’euros. Soit 40 fois plus que ce que lui proposer le FC Barcelone, et 10 fois plus que ce qu’il touche au Paris SG. Et même le double du contrat en or proposé par Al-Nassr à CR7.

400 ME, c'est un scandale

Un montant fou pour l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, et qui choque jusqu’en Espagne. De l’autre côté des Pyrénées, étant données les habitudes du Real Madrid et du FC Barcelone en matière de dépense, les salaires des footballeurs ne surprennent plus. Mais avec le montant évoqué, et l’offre confirmée en haut lieu, cela devient indécent. C’est ce qu’affirme la chaine Cuatro. « Ces chiffres sont quand même un véritable scandale. Il gagnerait en deux minutes, ce qu’un Espagnol gagne en un mois au revenu minimum. Un salaire rendu possible par le gouvernement saoudien, qui alimente à fonds perdus les clubs de son championnat », dénonce la chaine espagnole, pour qui le football marche sur la tête avec de telles dépenses pour un seul joueur à l’approche de la fin de sa carrière. Ce n’est pas en France, où l’énorme salaire des footballeurs est souvent pointé du doigt, que l’on dira le contraire.