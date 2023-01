Messi au PSG, un « foutage de gueule » qui le fait craquer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Au PSG depuis un an et demi, Lionel Messi a de grandes chances de prolonger son contrat dans la capitale française jusqu’en 2024.

Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, l’histoire va continuer. Au club depuis un an et demi, le champion du monde argentin est en passe de prolonger jusqu’en juin 2024 avec le PSG. L’accord de principe a été trouvé peu après la Coupe du monde et tout devrait être signé d’ici la fin du mois de janvier pour la prolongation de Lionel Messi, lequel était par ailleurs courtisé par le FC Barcelone ou encore l’Inter Miami. Les performances de La Pulga depuis le début de la saison sont excellentes (7 buts, 10 passes décisives en Ligue 1), ce qui a poussé Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi à le prolonger. Mais la saison dernière, Lionel Messi a affiché un niveau de jeu bien inférieur, ce qui interroge Jérôme Rothen. Sur l’antenne de RMC, l’ancien milieu de terrain du PSG, peut-être encore amère après la victoire de l’Argentine contre la France en finale de la Coupe du monde, a passé un savon inattendu à Lionel Messi, lequel n’a pas que des fans dans la capitale.

Jérôme Rothen sans pitié avec Lionel Messi

👋 𝑩𝒐𝒏𝒋𝒐𝒖𝒓 𝑳𝒆𝒐



Leo Messi de retour au Centre d’Entraînement ce matin après son sacre en Coupe du monde ! 🔙❤️💙#BravoLeo pic.twitter.com/7Dt3z8qKfG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2023

« Il est au PSG depuis un an et demi. La première année était complètement gâchée. Par moments, on peut même dire, quand on voit le niveau qu’il a affiché avec l’Argentine à la Coupe du Monde, qu’il y a eu un petit peu du foutage de gueule. Je veux bien l’adaptation, ceci et cela. Mais oh ! Lionel Messi c’est le meilleur joueur de la planète. L’adaptation chez ces joueurs-là elle doit normalement être plus courte que chez certains. Certains lui ont accepté son attitude pendant un an. Alors que pour moi, il est allé trop loin, comme Neymar l’année dernière. C’est pour ça que j’avais émis beaucoup de critiques sur eux. Le mec est performant est professionnel. Mais la seule chose à dire c’est le comportement qu’il a pour célébrer les buts et le comportement vis-à-vis des supporters » a pesté Jérôme Rothen, qui ne digère toujours pas le manque de reconnaissance de Lionel Messi vis-à-vis des supporters du Paris Saint-Germain. A plusieurs reprises, le consultant de RMC a effectivement dézingué l’Argentin -ainsi que Neymar-, qui ne va jamais saluer les supporters du PSG après les matchs au contraire des autres joueurs et notamment de Kylian Mbappé. Ce qui vaut encore aujourd'hui des critiques très salées à Lionel Messi.