Messi au PSG, le Barça surprend tout le monde

Le PSG rêve de frapper un grand coup en prolongeant Lionel Messi si la saison se passe bien. Le FC Barcelone déboule pour casser tout ça.

Des trois énormes stars du PSG, Lionel Messi est incontestablement celui qui a l’été le plus tranquille. Kylian Mbappé a mis fin à des mois de rumeurs pour annoncer à la surprise générale qu’il prolongeait à Paris, et Neymar est toujours plus ou moins poussé dehors par ses dirigeants. L’Argentin est lui au milieu de son contrat de deux ans avec le Paris SG, et absolument personne ne le pousse dehors malgré sa première saison décevante. A 35 ans, il se fait à la vie parisienne et est persuadé de faire beaucoup mieux. Vu la légende qu’il représente, son apport marketing et le confort que lui offre son contrat parisien, aucun départ n’est en vue.

Le Barça a une dette envers Messi

Son aventure au PSG se poursuit donc dans le calme. L’agitation, elle est du côté du FC Barcelone où le président Joan Laporta, qui a poussé Lionel Messi vers la sortie il y a un an, a visiblement envie de redorer son blason. Dans un entretien sur ESPN, il a tout simplement affirmé qu’il allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour ramener La Pulga au Barça. « Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. Elle est toujours ouverte, c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'elle ait une fin plus belle qu'elle ne l'a été. Il mérite une fin meilleur que cela à laquelle il a eu droit. Moralement, je pense avoir fait ce que j’avais à faire. Mais en tant que président du Barca, je me sens redevable envers Messi », a expliqué un Joan Laporta qui n’avait en effet pas vraiment eu le temps de réserver une fin digne de ce nom à son numéro 10.

Il faut dire que, 2-3 jours avant d’annoncer son départ, l’Argentin confiait encore à ses proches et ses coéquipiers qu’il allait tranquillement prolonger dans son club de toujours. La claque a donc été immense, et Joan Laporta a totalement assumé que cela n’était pas qu’une question d’argent, puisqu’aucune négociation n’avait eu lieu, la porte d’une prolongation étant simplement fermée. Cela n’avait pas empêché le président catalan de dépenser gros sur le marché des transferts seulement quelques mois plus tard. Mais à l’heure où le PSG envisage de prolonger le contrat de Lionel Messi d’une année supplémentaire, le FC Barcelone a visiblement décidé de mettre des bâtons dans les roues de Nasser Al-Khelaïfi et de jouer sur la corde sensible des sentiments d’un retour à la maison pour le septuple Ballon d’Or.