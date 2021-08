Messi au PSG, Al-Khelaifi a zéro peur du fair-play financier

Dans : PSG.

Depuis que Lionel Messi a signé au Paris Saint-Germain, nombreux sont ceux qui se demandent comment le club de Ligue 1 fait pour respecter les règles des gendarmes financiers de l'UEFA. Nasser Al-Khelaifi a répondu à ces interrogations légitimes.

Tandis que les supporters du PSG n’en finissent plus de hurler leur plaisir de voir Lionel Messi multiplier les apparitions avec le maillot du club de la capitale depuis 24 heures, la question du financement du salaire de la star argentine suscite des interrogations. Car même si Manchester City a dépensé 118 millions d’euros pour acheter Jack Grealish à Aston Villa, sans même parler de son salaire, ce qui dépasse déjà le prix total du contrat de Leo Messi s’il reste trois ans à Paris, la masse salariale de l’équipe de Mauricio Pochettino donne le vertige. Face aux possibles menaces du fair-play financier, Nasser Al-Khelaifi est apparu d’une sérénité totale. Comme il l’avait fait en 2017 après les signatures successives de Neymar et Kylian Mbappé, le dirigeant qatari du Paris Saint-Germain a balayé les inquiétudes d’un revers de la main.

Le PSG a tout étudié avant de faire signer Lionel Messi

Quand une journaliste anglaise l’a questionné sur ce sujet du fair-play financier, Nasser Al-Khelaifi a fait comprendre qu’il s’attendait à ce que ce sujet soit abordé. « Je me doutais que cette question allait être abordée et je vous remercie de l’avoir posée, c’est une très bonne question. Nous connaissons les règles du fair-play financier et depuis les premiers jours et jusqu’à la fin, nous respecterons ces règles. Avant de faire quoi que ce soit nous nous réunissons avec nos équipes juridiques, nos équipes financières et si nous signons Leo Messi c’est parce que l’on peut. Sinon, nous ne l’aurions pas fait signer. Donc on savait qu’on pouvait le faire et comme vous voyez, ce qu’apporte Leo au club, c’est énorme. Il apporte beaucoup de choses bonnes et positives, cela se voit partout. C’est un excellent actif pour le PSG, le club grandit et rien que sur le plan commercial en quelques jours c’est incroyable. J’espère que Leo ne demandera pas d’augmentation (rire) On a tout étudié et on respecte les règles », a expliqué Nasser Al-Khelaifi, visiblement très à l’aise sur ce sujet financier. Pour le patron du Paris Saint-Germain, l'UEFA n'aura rien à lui reprocher.