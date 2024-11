Mercato ‍: Une pépite française craque pour le PSG

Véritable homme fort du VfB Stuttgart cette saison, Enzo Millot a déjà de nombreuses sollicitations. Si sa direction lui a déjà fixé un prix, le joueur, lui, a une préférence nette pour la suite de sa carrière.

Formé à l'AS Monaco, Enzo Millot (22 ans) fait partie de ces joueurs techniques qui illuminent désormais la Bundesliga. Arrivé au mois d'août 2021 pour la modique somme de 1,75 million d'euros à Stuttgart, il en vaut aujourd'hui beaucoup plus que sa simple clause libératoire. Évaluée à environ 20 millions d'euros, cette dernière ne sera effective qu'à partir de l'été 2025. Au regard de ses prestations depuis le début de la saison, il attire logiquement le regard des recruteurs de grands clubs européens. Son club n'est pas contre le vendre dès cet hiver, mais il faudra mettre beaucoup plus que le montant prévu de sa clause libératoire. En attendant, peu importe les événements à venir, Enzo Millot a déjà une préférence pour son avenir : le Paris Saint-Germain.

