Mercato : Rüdiger, le PSG active le pressing tout terrain

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Toujours à l’affût pour récupérer de bons joueurs libres, le PSG suit de près la situation d’Antonio Rüdiger.

En fin de contrat avec Chelsea à la fin de la saison, Antonio Rüdiger s’est imposé comme un titulaire indiscutable chez les Blues depuis la signature de Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand a d’ores et déjà signifié à sa direction qu’il souhaitait prolonger le contrat de Rüdiger mais pour le moment, aucun accord n’a été trouvé entre l’ex-défenseur de l’AS Roma et les dirigeants de Chelsea. Une situation qui s’éternise dangereusement pour les Blues dans la mesure où Antonio Rüdiger sera libre de se mettre d’accord avec le club de son choix à compter du mois de janvier dans l’optique de la saison prochaine. Un départ pour zéro euro serait bien sûr le scénario catastrophe pour Chelsea mais il est possible qu’il se produise selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

Rüdiger trop gourmand pour Chelsea

Sur son compte Twitter, le journaliste a fait savoir que la situation n’avait pas évolué, ce dont souhaitent profiter trois courtisans d’Antonio Rüdiger dont le Paris Saint-Germain, dont l’intérêt pour le défenseur allemand de Chelsea remonte à plusieurs mois. « La situation contractuelle de Rüdiger avec Chelsea en est toujours au même point » fait savoir le journaliste avant de poursuivre. « Dans l’état actuel des choses, il est heureux et aimerait rester à Chelsea mais la proposition des Blues est encore loin de ce que le joueur attend. Le Real Madrid, le PSG et le Bayern Munich ont manifesté leur intérêt depuis des mois au cas où le joueur se retrouve libre » a-t-il conclu. Autant dire que le Paris SG n’a aucunement l’intention de lâcher l’affaire et continue de faire la cour à Antonio Rüdiger malgré la présence dans son effectif de Presnel Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos, Abdou Diallo ou encore Thilo Kehrer à ce poste de défenseur central.