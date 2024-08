Mercato PSG ‍: Un vendredi de dingue annoncé ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'en a pas fini avec son mercato. Des départs ce jeudi, et des arrivées ce vendredi sont sérieusement pressenties.

Bein discret au niveau des départs comme des arrivées en ce mois d’août, le PSG n’a pas dit son dernier mot, loin de là. Le départ de quelques indésirables comme Manuel Ugarte, Danilo Pereira et Milan Skriniar est en très bonne voie et va permettre de délier les mains de Luis Campos, qui a encore de grosses intentions pour se renforcer.

L'été 2023 en toile de fond

Avec le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a lieu ce jeudi, le PSG va passer dans une autre dimension et les premiers matchs de Ligue 1 bien négociés ne trompent personne. Les supporters s’inquiètent de voir qu’offensivement, le départ de Kylian Mbappé n’est absolument pas compensé et risque de créer un manque en terme d’efficacité, même si pour le moment les joueurs parisiens déroulent devant les buts. Le PSG peut-il donc frapper très fort dans les dernières heures du mercato pour se renforcer, comme il l’avait fait l’an dernier en allant chercher notamment Gonçalo Ramos et Randal Kolo-Muani sur le buzzer, avec 160 millions d’euros de dépensés en quelques heures ? C’est clairement le cas selon les suiveurs du PSG, qui rappellent avec humour que « les dernières heures du mercato du PSG, c’est plus fort que les fins de match de Leverkusen ».

Nordi Mukiele prêté au Bayer Leverkusen



Le défenseur français rejoint le Bayer Leverkusen dans le cadre d’un prêt sans option d’achat.



Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Nordi Mukiele avec le Bayer Leverkusen. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 28, 2024

Plus sérieusement, l'informateur PSGInside-Actus, qui est sur les dents du mercato parisien cet été, n’hésite pas à annoncer la couleur en ce qui concerne la journée de vendredi. « Vendredi, ça va être chaud. Je vais pouvoir me tenir prêt et vous informer comme je peux. Mais j'en suis persuadé, ce dernier jour de mercato va être de la folie », promet ainsi cet insider qui s’est fait l’écho de nombreuses rumeurs, et notamment d’une possible attaque pour le prometteur ailier belge du PSV Eindhoven, Johan Bakayoko. Un joueur à quasiment 50 millions d’euros qui fait saliver l’Europe depuis plus d’un an, et qui pourrait représenter le type de recrues que le PSG est capable d’aller chercher dans cette dernière ligne droite d’un mercato qui reste pour le moment mitigé à Paris.

Il faut dire que voir le PSG ne recruter aucune star n’est pas habituel, et a quelque peu décontenancé les supporters des champions de France, persuadés qu’il manque tout de même un ou deux tauliers pour aider leur équipe à franchir un cap en Ligue des Champions, et à compenser le départ de leur meilleur buteur Kylian Mbappé.