Mercato ‍: Lille fixe le prix de Leny Yoro, le PSG s'étouffe

En quête d’un défenseur central, le PSG est sur le point de recruter Lucas Beraldo. Mais en plus du Brésilien de Sao Paulo, le club de la capitale est très intéressé par Leny Yoro, qui crève l’écran avec Lille.

En passe de débourser 20 millions d’euros pour s’attacher les services de Lucas Beraldo, le Paris Saint-Germain ne compte pas s’arrêter en si bon chemin lors du mercato hivernal. Le milieu défensif de 18 ans Gabriel Moscardo pourrait lui aussi prendre un ticket pour la capitale française. En parallèle de ces deux pistes made in Brésil, le PSG explore un dossier en Ligue 1. Titulaire indiscutable à Lille et en Equipe de France Espoirs, Leny Yoro plait énormément à Luis Campos et son profil a été validé par Luis Enrique, qui aime la vitesse, la puissance et la qualité technique du défenseur central de Lille.

Du haut de ses 18 ans, le joueur lillois fait l’unanimité au sein du board parisien. Mais à en croire les informations du site Fichajes.net, les Dogues n’ont aucunement l’intention de brader leur joueur, sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2025. Le média informe que le prix de départ de Leny Yoro a été fixé à plus de 50 millions d’euros par Olivier Létang, bien décidé à prolonger son joueur ou à le vendre à un prix très élevé s’il ne parvient pas à le convaincre d’étendre son bail dans le Nord de la France. La question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain se positionnera sur Leny Yoro à cette hauteur de prix ou si le club francilien laissera tomber.

Quoi qu’il en soit, les prétendants ne manquent pas pour le défenseur des Bleuets puisque le média nous informe que Liverpool, Manchester United et Chelsea ainsi que le Real Madrid ont également manifesté un intérêt au cours des dernières semaines pour le prometteur défenseur de Lille. Cela ne veut pas dire que les Dogues parviendront à tirer 50 millions d’euros de leur pépite, mais Olivier Létang pourrait tout de même réussir à faire grimper les enchères afin de réaliser une vente à prix d’or. A moins que contre toute attente, Leny Yoro prolonge l’aventure au stade Pierre Mauroy avec une prolongation dans les mois à venir.