Mercato : Le PSG et Man United en pleine guerre à Rome

Cette fois-ci, les grandes manœuvres sont lancés au mercato pour Sergej Milinkovic-Savic. Le milieu serbe de la Lazio, présent à Rome depuis 2015, est ardemment convoité par le PSG et Manchester United. Les deux clubs ont déjà proposé une offre aux Romains.

Dans la ville qui a connu des illustres empereurs, lui est plutôt « le sergent ». Sergej Milinkovic-Savic s'est imposé depuis des années comme le patron du milieu de la Lazio Rome. A 27 ans, celui qui est arrivé en 2015 en provenance de Genk se verrait bien tenté par une nouvelle expérience. Découvrir un nouveau championnat mais surtout rejoindre une grosse écurie pour garnir un palmarès seulement composé au mieux d'une coupe d'Italie. Le Serbe possède une belle côte en Europe avec une belle liste de prétendants. Cela va faire monter les enchères mais le PSG et Manchester United sont déjà prêts à toutes les folies pour le milieu laziale.

Le club parisien a désespérément besoin d'un milieu pour solidifier son entrejeu et accompagner Marco Verratti. Pour ce faire, Paris compte bien user du solide réseau italien de Leonardo qui a offert tant de recrues par le passé. Depuis plusieurs années, Milinkovic-Savic intéresse au plus haut point les dirigeants parisiens mais l'été prochain semble idéal pour voir le Serbe quitter Rome. Le joueur est estimé à au moins 60 millions d'euros. Un prix que le PSG peut payer mais il n'est pas le seul.

🇷🇸 Sergej Milinković-Savić has now nine goals and nine assists this season in Serie A for Lazio.



🔘 30 Games



🔘 9 Goals



🔘 9 Assists



One of the best midfielders in Europe. #LAZIO #LazioSassuolo pic.twitter.com/zL8JXhqqKi