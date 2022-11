Mercato : Il a refusé Chelsea, c'est le PSG et pour longtemps !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier lors du mercato, Nordi Mukiele a fait le grand saut en rejoignant le PSG. Mais l'international français aurait pu filer en Premier League...

Le PSG a changé pas mal de visages dans son effectif l'été dernier. Luis Campos et Christophe Galtier avaient rapidement ciblé des profils de joueurs, pouvant apporter à la fois sur et en dehors des terrains. Parmi les joueurs recrutés, on peut citer Nordi Mukiele. Le latéral droit français a débarqué au PSG dans l'optique de devenir un concurrent de poids pour Achraf Hakimi. Et depuis le début de la saison, Mukiele monte en puissance au fil des rencontres. De quoi satisfaire le joueur, qui pouvait avoir quelques doutes sur son temps de jeu en quittant Leipzig l'été dernier. Surtout qu'il avait d'autres propositions alléchantes devant lui.

Mukiele, Chelsea a tenté le coup !

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea a tout tenté pour chiper Nordi Mukiele au PSG. C'est un scoop que le journaliste italien a donné à Caught Offside, précisant que les Blues voulaient inclure Mukiele dans un deal avec Timo Werner, qui est retourné à Leipzig cet été. Mais le choix du Français de 25 ans s'est tourné vers le PSG et l'ancien de Montpellier n'a pas changé d'avis malgré l'intérêt de Chelsea. Sur sa lancée, Fabrizio Romano a aussi indiqué que Nordi Mukiele ne quittera pas le PSG cet hiver et qu'aucune négociation était en cours avec un club, et encore moins Chelsea : « Je ne pense pas qu'il change de club en janvier. Il fait partie du projet du PSG et il n'y a aucune négociation en cours ». Au final, Chelsea a changé son fusil d'épaule et aura notamment recruté l'été dernier Kalidou Koulibaly et Wesley Fofana. Pas si mal pour reconstruire une équipe, même si le club londonien est très décevant sur la scène nationale depuis le début de la saison. Nordi Mukiele, lui, a encore trois matchs à disputer (potentiellement) avec le PSG jusqu'au 9 novembre, date de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar.