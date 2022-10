Mbappé vs Neymar, le vestiaire du PSG en parle enfin

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La relation entre Neymar et Mbappé n'est plus aussi complice qu'au début de saison. Un poids pour le vestiaire ? Un joueur du PSG a décidé de répondre.

C’est l’une des rares ombres au début de saison plutôt convaincant du Paris Saint-Germain. La hiérarchie est difficile à percevoir entre les stars du club après un été très compliqué. En effet, Kylian Mbappé, avec sa prolongation de contrat, a pris le pouvoir après avoir porté le PSG ces dernières saisons. Lors de l’exercice 2021-2022, il a pris les commandes du club parisien et est désormais la tête d’affiche de l'équipe de Christophe Galtier. Au point que le club de la capitale a probablement tenté de se défaire de Neymar à l’intersaison, même si le numéro 10 n’a pas trouvé preneur. Mais surtout, le Brésilien a changé d’attitude et est reparti deux fois plus fort au travail, pour être clairement l’homme fort du début de saison.

Récemment élu meilleur joueur de Ligue 1 du mois d’août, Neymar a défié Mbappé lors d’un pénalty face à Montpellier, et il montre chaque jour une implication exemplaire. Au point de rééquilibrer les forces d’un vestiaire que l’on dit coupé en deux, avec un Brésilien rancunier d’avoir pour la première fois de sa carrière été poussé vers la sortie.

Mbappé malheureux au PSG ?

Sur le terrain, les deux joueurs font comme si de rien n’était, même si la complicité n’est plus aussi évidente, et que Mbappé a oublié plusieurs fois de servir son coéquipier bien mieux placé ces dernières semaines sur des grosses occasions. Cette situation n’empêche en tout cas pas le PSG d’avancer, et pour leurs coéquipiers, la tension dans le vestiaire n’est vraiment pas au niveau de ce que la presse annonce. En Espagne principalement, on fait régulièrement savoir que Mbappé est malheureux de voir que les dirigeants parisiens n’ont pas forcément écouté ses doléances pendant l’été, et qu’il continue de se sentir isolé alors qu’il est la tête d’affiche.

Mais pour Vitinha, convaincante recrue du PSG cet été et qui entre donc dans un vestiaire de stars pour la première fois, rien de tout ce qui se dit n’est vrai. « L’ambiance dans le vestiaire est la meilleure possible. La presse française et internationale a tendance à beaucoup divaguer. La vérité, c’est que l’ambiance est super. Je suis très heureux d’être dans une équipe où nous nous entendons tous très bien. L’équipe est incroyable », a confié le milieu de terrain portugais pour ESPN Brazil.

Une connexion Mbappé-Neymar enfin retrouvée ?

Un message rare et rassurant, tant les joueurs parisiens ne répondent pas souvent à ces questions sur les relations entre les stars de l’équipe. Et comme sur le terrain, Vitinha a ainsi été impeccable et l’a joué collectif dans sa réponse sur ce sujet délicat. En tout cas, le PSG et le duo Neymar - Mbappé sera une nouvelle fois attendu à Reims alors que l’attaquant français a raté son match face au Benfica. Malgré un Lionel Messi en grande forme, le club parisien a besoin de ses attaquants efficaces et complices, comme au début de saison, pour retrouver pleinement le sourire.