Mbappé viré du PSG, le Qatar influencé par Messi ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé est poussé vers la sortie par le PSG, qui cible Harry Kane ou encore Bernardo Silva pour renforcer son secteur offensif. L'influence de Lionel Messi dans les choix de Nasser Al-Khelaïfi est dévoilée.

Cet été, le Paris Saint-Germain mène une véritable révolution en chassant Kylian Mbappé de son effectif. En fin de contrat en juin 2024, l’international français a d’ores et déjà informé le club parisien qu’il ne souhaitait pas prolonger, ce qui signifie qu’il sera libre dans un an avec la possibilité de signer dans son futur club pour zéro euro. Un scénario que le Qatar n’ose même pas imaginer, ce qui a poussé Nasser Al-Khelaïfi à sortir du bois et à prendre des risques au cours des derniers jours.

A la surprise générale, Kylian Mbappé a été écarté de la tournée japonaise du PSG qui attend maintenant un signe du capitaine des Bleus : une prolongation à Paris ou un départ cet été moyennant une indemnité de transfert. Pour combler un potentiel départ de l’ancien Monégasque, le club de la capitale cible principalement deux joueurs, à savoir Harry Kane et Bernardo Silva. Un changement de direction sportive qui plait aux supporters et qui pourrait être la conséquence d’une discussion entre Nasser Al-Khelaïfi… et Lionel Messi, d’après les folles révélations de Thibaut Leplat dans l’After Foot sur RMC.

Messi à l'origine du mercato du PSG ?

« A la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi s’est longuement entretenu avec Nasser Al-Khelaïfi. Les deux hommes sont plutôt en bon termes et à ce moment-là, le président du PSG demande à Lionel Messi ce qu’il ferait s’il était à sa place. Il lui demande si selon lui, Paris peut continuer de bâtir autour de Kylian Mbappé. Lionel Messi répond que Mbappé n’a pas d’égal pour se démarquer et pour faire des ravages dans la profondeur mais il dit aussi que pour gagner la Ligue des Champions, le PSG a besoin d’un joueur autour de lui qui peut construire du jeu » explique le journaliste de RMC avant de conclure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harry Kane (@harrykane)

« Messi dit à Al-Khelaïfi qu’il en a déjà un en citant son ami Neymar. Et il souffle ensuite le nom d’un autre joueur : Harry Kane. Al-Khelaïfi en discute avec l’Émir qui décide alors que Mbappé n’est plus la priorité du PSG et cible Kane et Bernardo Silva qui lui a été proposé par Luis Campos. L’idée est vraiment de construire un effectif cohérent » explique Thibaut Leplat, pour qui Lionel Messi n’est donc pas étranger au brutal changement de direction sportive opéré par le PSG durant ce mercato estival. Reste maintenant à voir si le départ de Kylian Mbappé se conclura ou non dans les semaines à venir, ce qui conditionnera forcément les arrivées ou pas de Bernardo Silva et d’Harry Kane dans la capitale française.