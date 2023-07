Mbappé veut fuir le PSG, sa mère supplie Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré les déclarations de façade dans lesquelles il indique vouloir rester au PSG une dernière saison, Kylian Mbappé compte rejoindre le Real Madrid dès le mercato estival selon la presse espagnole.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé n’a aucunement l’intention de prolonger en faveur du club de la capitale. Nasser Al-Khelaïfi a pourtant été clair, l’international français va devoir prolonger s’il ne veut pas être vendu lors de ce mercato estival. Reste que pour l’heure, le PSG n’a pas reçu d’offre à la hauteur de ses attentes pour le transfert de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, légende parmi les buteurs Parisiens#𝐊EEP𝐌AKINGHIS𝟕ORY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 5, 2023

Le dossier est complexe, car le capitaine de l’Equipe de France a deux échéances très importantes sur le plan financier : une première prime de fidélité de 40 millions d’euros versée le 31 juillet et une seconde prime d’un montant équivalent début septembre. Des juteuses primes savamment négociées par le clan Mbappé lors de sa prolongation au PSG il y a un an et qui bloquent aujourd’hui le dossier. Dans son esprit, le joueur veut rester pour encaisser les primes et partir libre dans un an sans que le PSG ne puisse s’y opposer.

Mbappé aimerait rejoindre le Real cet été

Reste que sportivement, le joueur se verrait bien quitter la France dès cet été afin de rejoindre le Real Madrid. En effet, selon les informations du site Defensa Central, le contact est maintenu entre Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé et le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Le média espagnol croit savoir que le clan Mbappé insiste auprès de l’état-major du Real Madrid pour soumettre dès cet été une offre de transfert au Paris Saint-Germain afin de rendre possible le transfert de l’ancien Monégasque vers la capitale espagnole.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Un transfert difficile à envisager pour l’instant au vu du prix réclamé par le PSG pour se séparer de sa star mais qui reste possible dans la mesure où le Real Madrid n’a toujours pas remplacé Karim Benzema à un mois de la reprise de la Liga. Auprès des dirigeants du club merengue, Fayza Lamari fait en tout cas passer le message suivant : Kylian Mbappé n’est plus épanoui au PSG et n’a plus confiance aux dirigeants et au projet du club parisien. Dès lors, un départ reste probable même si pour de nombreuses considérations financières, il sera difficile à ficeler cet été.