Mbappé, une bataille entre son père et sa mère ‍?

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé l'a clairement fait savoir en marge du Trophée des champions, il n'a pas encore décidé de son avenir au PSG ou ailleurs. Les parents du numéro 7 parisien sont pointés du doigt.

L'attaquant vedette du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France le sait, son avenir suscite un intérêt énorme sur toute la planète football. Au moment où l'ancien Monégasque arrive dans les derniers mois de son contrat avec les champions de France, nul ne sait où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine. Mais en Espagne, la température est subitement remontée depuis le 1er janvier, puisque désormais la star tricolore peut annoncer quand bon lui semble sa décision finale. Ce dimanche, dans les colonnes du quotidien sportif AS, on estime que Kylian Mbappé est probablement déchiré au moment de choisir son avenir.

Mbappé hésite, le football patiente

Rédacteur en chef du média espagnol, Aritz Gabilondo pense que le père et la mère de Kylian Mbappé n'ont pas du tout le même avis sur la suite de la carrière de leur fils et que forcément cela doit perturber le joueur qui a fêté ses 25 ans en décembre dernier.« Au fond, aussi incroyable que cela puisse paraître, il existe un conflit familial. C'est la mère du joueur, accompagnée de son avocate, qui s'occupe des questions financières. Le père a plus d'influence sur les questions sportives. « L’avenir de Mbappé dépendra de qui remportera ce débat », affirment des sources proches des négociations. La mère sait qu'elle peut toucher une commission et un salaire exorbitants du PSG; Le père considère que le rêve de son fils a toujours été de jouer au Bernabeu. Maman ou papa. Papa ou maman. L’un des deux remportera cette bataille sans fin », explique le journaliste de AS.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Ce n'est évidemment pas la première fois que le rôle des parents de Kylian Mbappé est évoqué, mais fort étrangement, il y a deux ans, c'est le scénario inverse qui était avancé en Espagne, à savoir que Fayza Lamari était plutôt favorable à un transfert au Real Madrid et Wilfrid Mbappé souhaitait, lui, que son fils reste au Paris Saint-Germain. Reste que l'attaquant vedette du PSG est un grand garçon et il a déjà prouvé plusieurs fois dans le passé qu'il était capable de taper du poing sur la table pour avoir ce qu'il voulait. Nul doute que même s'il demande l'avis de ses parents, c'est lui et personne d'autre qui décidera s'il signe au Real Madrid, à Liverpool ou ailleurs, ou bien s'il prolonge à Paris.