Mbappé, un virement de 80 millions d'euros fait scandale

La carrière parisienne de Kylian Mbappé est désormais terminée, ou presque. Car entre le numéro 7 du PSG et Nasser Al-Khelaifi, un énorme contentieux financier n'est pas réglé.

Dans la guerre de communication entre le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain, c'est l'entourage de la star tricolore qui a décidé d'aller piquer les dirigeants des champions de France. En effet, alors que Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi étaient mardi soir en Sardaigne afin d'assister aux Globe Soccer Awards, on a appris qu'un souci majeur n'était pas réglé entre le joueur en fin de contrat et son club. Dans L'Equipe, Damien Degorre révèle en effet qu'à ce jour, le futur joueur du Real Madrid n'a toujours pas touché son salaire du mois d'avril et une prime, soit un montant de 80 millions d'euros. Et ce total assez conséquent est tout sauf anodin, car il fait ressortir à la surface un dossier explosif entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi.

Une prime de 80ME qui ressort par miracle

Notre confrère indique que l'été dernier, lors de la fameuse séquence ayant abouti à la sortie du loft de Kylian Mbappé, ce dernier avait accepté de renoncer à une prime de fidélité de 80 millions d'euros, afin de compenser son départ libre en fin de saison et surtout de pouvoir jouer en 2023-2024 alors que Nasser Al-Khelaifi était prêt à le laisser sur la touche pendant un an. Cet accord ficelé, l'attaquant avait retrouvé sa place et tout semblait être réglé. Sauf qu'en février dernier, après que Mbappé a confirmé à son patron qu'il allait partir, le Paris Saint-Germain a procédé de manière totalement surprenante au virement de cette prime de 80 millions d'euros sur le compte du joueur. « Dans l'entourage du président parisien, on justifiait cette décision inattendue par la volonté que ce soit le Real Madrid qui règle la note finalement, pas Mbappé », explique Damien Degorre. Mais du côté de Florentino Perez, on a totalement repoussé l'idée de payer quoi que ce soit au PSG, les deux présidents étant clairement ennemis depuis l'histoire de la Super League. Paris a donc voulu corriger le tir toujours de manière unilatérale.

C'est pour cela que le salaire d'avril et une prime qui équivalent aux fameux 80 millions d'euros n'ont pas été payés à Kylian Mbappé, histoire récupérer le virement effectué en février. Sauf que le meilleur buteur de l'histoire du PSG estime lui que Nasser Al-Khelaifi n'a pas tenu sa parole de l'été dernier, notamment en incitant Luis Enrique à le mettre souvent sur la touche depuis qu'il a confirmé son départ. Autrement dit, Mbappé veut son salaire, ce qui semble logique, mais surtout, il estime désormais que l'accord de l'été 2023 a été rendu caduque par le président qatari du Paris Saint-Germain. Les avocats des deux parties sont donc entrés dans la danse. On comprend mieux le coup de chaud entre Mbappé et Al-Khelaifi quelques minutes avant PSG-TFC. Les deux hommes s'étaient opposés verbalement et de manière très véhémente.