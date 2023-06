Mbappé signera en juillet, Madrid a prévenu le fisc

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La signature de Kylian Mbappé va avoir un coût énorme pour le Real Madrid, puisque l'on évoque un prix de 250 millions d'euros pour ce transfert. Et sur le plan du salaire, le club espagnol veut optimiser cet investissement et négocierait déjà avec les services fiscaux pour faire baisser les charges sociales.

Les affaires sont les affaires, et si les clubs français se plaignent souvent de l’impact des charges sur les salaires des footballeurs, il en va de même en Espagne. Florentino Perez est un président très prudent, et si du côté de Barcelone certains de ses homologues ont fait des dingueries, le dirigeant madrilène ne fait rien sans y avoir longuement réfléchi. Concernant la signature de plus en plus probablement de Kylian Mbappé il en ira de même. Une fois que le PSG et Madrid se seront entendus pour ce qui sera assurément le transfert du siècle, balayant les 222 millions d’euros payés par Paris pour Neymar, les Merengue veulent payer le moins possible de charges sociales sur le salaire de l’attaquant français. À en croire Defensa Central, les discussions entre le Real Madrid et les services fiscaux espagnols ont même déjà débuté afin d’optimiser le contrat que Mbappé va signer.

Mbappé va gagner gros, Madrid peaufine son contrat

Le média proche du Real Madrid explique que le vice-champion du monde français va empoche 30 millions d’euros nets par saison, avec la possibilité de voir celui-ci grimper à 55 à 60 millions en fonction des objectifs et des résultats sportifs. Cependant, la loi espagnole accorde un statut de non-résident pendant 183 jours et durant cette période, les taxes tombent de 50% à 19%. Et, lorsque l’on parle d’un salaire de 60 millions d’euros, cela a un énorme impact et un gros avantage. Cet avantage disparaîtra au bout de six mois, une fois que Kylian Mbappé sera officiellement résident espagnol.

Pour cela, le club espagnol a donc déjà prévenu le fisc et fait une demande de statut de non -résident en se basant sur une signature de Kylian Mbappé dès ce mois de juillet, précise Defensa Central. Bien évidemment, tout cela reste à confirmer, puisque au même moment Marca affirme que le Real Madrid ne bougera pas cette année, préférant attendre que la star tricolore du PSG soit libre dans un an. Un scénario peu plausible dans la mesure où Florentino Perez veut Kylian Mbappé et ne prendra pas le risque totalement fou de le laisser un an plus à Paris avec l'hypothèse toujours possible d'un retournement de situation. Mais que les impôts espagnols soient les premiers informés du transfert est une chose, que Kylian Mbappé signe officiellement avec Madrid alors qu'il dit le contraire depuis quelques semaines en est une autre.