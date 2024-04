PSG ‍: Mbappé boude, Al-Khelaïfi applaudit Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche soir à Marseille, Kylian Mbappé n’a pas caché sa déception au moment d’être remplacé dès l’heure de jeu par Luis Enrique, alors que le PSG menait contre l’OM en infériorité numérique.

Alors que son départ à la fin de la saison ne fait plus aucun doute, Kylian Mbappé ne cache plus sa frustration devant les choix de Luis Enrique à son égard. Dimanche soir lors du Classique entre le PSG et l’OM, le capitaine parisien a été remplacé dès l’heure de jeu par le technicien espagnol, alors que Paris jouait à 10 contre 11 et que le score était seulement de 1-0. Le changement paraissait risqué à ce moment de la partie, d’autant que Marseille avait quelques situations et ne semblait pas si loin d’égaliser. La décision de Luis Enrique a finalement été payante puisque le PSG a conforté sa victoire en fin de match grâce à un but de Gonçalo Ramos, qui avait remplacé Kylian Mbappé quelques minutes plus tôt.

Après la rencontre, l’ancien Monégasque a publié une photo énigmatique sur Instagram, sans aucun commentaire ni message de félicitations pour ses coéquipiers malgré la victoire parisienne en terres marseillaises. La relation reste cordiale en public entre Luis Enrique et Kylian Mbappé mais l’ancien Monégasque n’apprécie pas les choix de son entraîneur. Interrogé par El Desmarque, le journaliste espagnol Dani Gil croit lui savoir que du côté des dirigeants et des supporters, on soutient clairement les choix de Luis Enrique, que ceux-ci plaisent ou non au futur joueur du Real Madrid.

Luis Enrique soutenu par les dirigeants du PSG

« Selon les informations dont je dispose, les relations sont correctes et professionnelles entre Mbappé et Luis Enrique, car ils ont tous les deux pour objectif de tout gagner dans les deux prochains mois. Mais Mbappé est en colère qu’on le change, car il est comme Messi ou Cristiano Ronaldo qui veulent jouer tout le temps pour battre les records. Ca l’a gêné d’avoir été remplacé contre l’OM dans ce stade et pour son dernier Classique » indique le journaliste avant de conclure. « Historiquement au PSG, ils sont habitués à ce que le vestiaire commande les choix de l’entraîneur, mais cela n’arrive plus avec Luis Enrique, c’est lui qui prend les décisions. Les supporters et les dirigeants sont satisfaits d’avoir un entraîneur avec autant d’autorité » a fait savoir le journaliste espagnol. Kylian Mbappé peut donc bouder, cela ne changera pas grand-chose. Luis Enrique est bien le patron du PSG et tout le monde le soutient, des supporters jusqu’aux dirigeants